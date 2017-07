Los comentarios más locos a productos absurdos de Amazon

Dudas entre comprar o no el producto. Lees la ficha con todas las características, comparas en otras páginas webs y te adentras en lo desconocido en busca de respuesta a tus preguntas. Así es, los comentarios y valoraciones de las tiendas online suelen ser el emopujoncito de compra necesario para pasar por caja. O consiguen todo lo contrario, que nos quitemos el producto de la cabeza porque no cumple con las expectativas. No solo eso, puede ocurrir una tercera posibilidad: que las opiniones sean tan locas que merezca la pena enmarcarlas.

Los llamados "trolls" o personajes que utilizan los comentarios para atacar o reírse del contenido campan a sus anchas por tiendas como Amazon. Los productos más "serios" suelen recibir reseñas a ese nivel, pero hay ciertos productos a la venta en la tienda que desatan la creatividad y el "troleo". Por ejemplo, míticas son las reseñas que acumula este paquete de Coca-Cola que se vendía en su momento por 76 euros (ahora no tiene stock).

Este tipo de comportamientos suelen darse en los productos más raros de la tienda y también en aquellos donde el vendedor los distribuye a un precio muy superior. Al ser Amazon un supermercado de tiendas o Marketplace cada vendedor es libre de distribuir sus artículos como quiera. Y los compradores de opinar como les dé la gana.

Este pedazo de comentario viene de uno de los productos más "trolleados" de Amazon, la navaja suiza con 85 herramientas. Sí, 85. ¿Cómo encontrar una concreta entre tal amasijo de hierro? Imposible.

comentario-navaja-2

Alimentación con una Coca-Cola para ricos. Bricolaje con una navaja suiza llena de herramientas. Y ahora, el producto estrella de los últimos días: el rascador de testículos. Vendido de esta manera estaba claro que iba a caer en el punto de mira de los trolls.

En el lado contrario nos encontramos con una opinión femenina. ¿Para qué puede servirle un objeto tan aparentemente masculino? Lo tiene muy claro.

Esto tan solo es una muestra de lo que se puede encontrar en una tienda como Amazon. Con cientos de miles de productos en el catálogo resulta inevitable que haya algunos famosos no tanto por el producto, sino por las opiniones. Desde aquí nuestro aplauso a la gran cantidad de imaginación que derrochan estos clientes.