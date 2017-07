Cuando en una conversación entre hombres no se distingue entre mujeres y objetos

Cuando no se puede distinguir si los hombres hablan de mujeres o de objetos

En ocasiones los hombres pueden hablar de las mujeres en términos que pueden ser bastante desagradables. No hace falta más que recordar la famosa conversación de Trump en el autobús en la que indicaba por dónde hay que coger a una mujer.

Ahora se ha hecho viral una conversación entre dos amigos en el que la forma de expresarse hace que el otro entienda que está hablando de una mujer, cuando la realidad es bien diferente:

Los hombres tratamos y hablamos de las mujeres de tal manera que no se puede distinguir cuándo hablamos de ellas y cuándo de objetos.Curioso pic.twitter.com/H0tMOHbf3E — Jairo[*+ ] (@Jairo_1812) 25 de julio de 2017

Dudas sobre si la conversación estaba preparada

En ocasiones la conversación parece algo forzada para generar la confusión, especialmente cuando dice "me fui con ella" en vez de "la compré", hablando más bien de la navaja como si fuera una mujer que de una mujer como si fuera un objeto.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que quien escribe es un menos -por eso hace referencias a las mentiras que se tiene que currar al hablar de comprar una navaja-.

Has buscado esa reacción aposta. ¿Qué cojones va a saber él que le estás hablando de una navaja si no lo especificas? — jaj (@tultaltel) 27 de julio de 2017

Y luego está el típico disléxico que aparece en todas las conversaciones:

Leí naranja lol — ner💛 (@blessedaaron_) 26 de julio de 2017

Un ejemplo de a lo que se enfrentan las mujeres en su día a día

Con todo, lo cortés no quita lo valiente que la conversación sea forzada y que pueda estar preparada no implica que no sea una buena muestra de a qué se enfrentan las mujeres en su día a día, como recuerdan algunos de los tuits de respuesta al original:

"No todas los hombres acosan a las mujeres, pero todas las mujeres han sido acosadas por hombres".