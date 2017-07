El doble check le da la razón y el divorcio a una mujer

Cada vez más estamos viendo como los jueces están admitiendo formatos de pruebas que antes eran impensables. Y hacen bien porque tienen que adaptarse a las nueas maneras de comunicarnos, si antes un pinchazo telefónica era la norma, ahora los mensajes de whatsapp, o de cualquier otra aplicación de mensajería, también son válidos. Y sino que se lo digan a esta señora que ha conseguido el divorcio de su ex-marido gracias los checks de los mensajes.

A principios de mes, un juez en Taiwan le concedió el divorcio a una mujer que presentó como prueba el doble check de enviado y recibido que hay en la aplicación de mensajería Line. Su argumento era que él recibía los mensajes, los leía pero no contestaba. De hecho era tal su pasotismo que incluso estando ella en urgencias por haber sufrido un accidente, él leyó sus mensajes pero no contestó. Sí que la visitó, pero días más tarde. Y no fue hasta uno o dos meses después que contestó.

El juez no daba crédito

El juez que llevaba el caso argumentó que el matrimonio había pasado el punto de reparación y que actitudes como las del marido eran inverosímiles. Apenas había interacción entre los dos y, si la había, el marido tan sólo notificaba asuntos relacionados con el perro o el correo, pero nunca mostraba interés por su esposa.

Mensajería instantánea

Por si esto fuera poco, la esposa se tuvo que hacer cargo de toda la familia de su marido: sus hermanos menores y su madre. No sólo tenía que pagar las facturas de todos sino que además, su suegra le llegó a pedir que solicitara un préstamo para pagar los impuestos de su suegro. Para colmo, el ambiente en la casa era hostil para con la demandante.

Como nota final y acorde con su comportamiento, el demandado nunca acudió a ninguna de las citaciones ni estuvo presente en el juicio del divorcio. Esto fue una simple nota para el juez del caso que corroboró que hacía lo correcto al conceder la separación legal a la ahora ex-esposa.