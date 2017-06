Amarna Miller defiende el porno: "La gente piensa que si no quieres follar, te están violando. Y no"

Amarna Miller ha vuelto a meterse en un jardín. El pasado 13 de junio, una usuaria de Twitter compartía un vídeo en el que se veía un extracto de la aparición que la actriz porno hizo en el canal de YouTube de The Tripletz hace unas semanas. Allí, sentada en un sofá, esta "diva del porno, del feminismo y del pensamiento", tal y como estos jóvenes la definen, habló sobre las mentiras y los mitos que rodean a la industria del porno.

Sin embargo, el extracto que ha recuperado esta usuaria ha desatado las iras de algunos sectores feministas. En el mismo, Amarna Miller no se muerde la lengua a la hora de defender el sexo sin ganas dentro del mundo del porno. "Cuando se habla de sexo, cuando se habla de porno, parece que a los actores se les exige que siempre tenemos que disfrutar con nuestro trabajo y que tenemos que hacerlo por placer. Y no está mal dedicarse al porno por necesidad. En un tanto por ciento muy alto de los casos, se dedica a la pornografía por necesidad y no es algo malo. Tú trabajas por dinero. Si tú estás friendo patatas fritas en un McDonald's, no es porque te encante freír patatas, es porque tienes un curro para poder ganar dinero", dice la actriz en el vídeo.

Estoy súper en shock con lo que acaba de decir Amarna Miller en esta entrevista que le hicieron los Tripletz, qué pensáis vosotras?... pic.twitter.com/XctXXSsj49 — Caótica belleza (@ananda____) 13 de junio de 2017

Con la intención de aclarar su argumentación, Amarna deja una frase que ha levantado verdaderas ampollas y ha desatado una ola de indignación: "La gente piensa que si una persona no quiere follar es que la están violando, están forzándola. Y no. A ti te puede no apetecer follar en ese momento y lo haces. Eso quiere decir que tienes un mal día y estás haciendo algo que te da un poco igual, para poder tener un dinero, para poder pagar tu casa y tu comida. No está mal".

Tras las primeras reacciones, Amarna Miller quiso matizar sus palabras a través de su cuenta de Twitter y defender su posición como trabajadora sexual ante el "acoso" que estaba sufriendo en las redes sociales.

Rodar una escena sin que te apetezca no quiere decir que te estén obligando a grabarla. ¿Tan complicado es de entender, en serio? — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 14 de junio de 2017

A ver si os repasáis esos juicios morales que os hacen juzgar el trabajo sexual como un curro diferente a otro cualquiera. 👌 — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 14 de junio de 2017

Algunas compañeras y trabajadoras sexuales como María Riot o Natalia Ferrari han querido salir a defender la posición de Amarna y su libertad para defender el sexo por trabajo o por necesidad.

Las trabajadoras sexuales que decidimos dar la cara sufrimos mucho más por la agresión del abolicionismo que por problemas d nuestro trabajo — María Riot (@riotmaria) 14 de junio de 2017

Si no somos tantas quienes accedemos a dar entrevistas o nos visibilizamos es xq el abolicionismo usa el estigma y acoso para q nos callemos — María Riot (@riotmaria) 14 de junio de 2017

Algunas disfrutamos y se nos da bien, otras no. Para la mayoría es una mezcla de todo, porque no somos robots. — Natalia Ferrari (@NataliaxFerrari) 14 de junio de 2017

Sin embargo, sus argumentos no han conseguido frenar el aluvión de críticas contra Miller, que se enfrenta a menudo a un sector del feminismo que se opone a la mercantilización del cuerpo de la mujer y que critican que se erija como defensora de las mujeres en una industria eminentemente machista de la que participa.

amarna miller: a ver que si te tienen que violar pues te dejas y ya está sabes.twitter: qué.amarna miller: oye dejad de acosarme. — Itachi. (@_Krwlng) 14 de junio de 2017

si te obligan a follar aunque no tengas ganas no es violación es pues no sé otra cosa jaja miradme soy amarna miller vuestro icono feminista https://t.co/Xd6BqYO67b — lau ♀ (@madududuixa) 13 de junio de 2017

Feminismo liberal es que Amarna Miller afirme luchar por la igualdad y luego grabe una simulación de una violación que perpetúa el machismo. pic.twitter.com/gZ3Vhcqr2O — Julen (@idazten) 14 de junio de 2017

Vuestra Feminist Icon™ normalizando las violaciones, how great! — yuor devil (@s0yunamartir) 5 de junio de 2017

De creer que Amarna Miller es feminista también se sale. — Cristina (@criss_tm21) 14 de junio de 2017

¿Alguien le puede decir a Amarna Miller que no es igual vender tu cuerpo que freír patatas fritas? — Medusa♀ 15♡ (@bdamngxrl) 14 de junio de 2017