"La homeopatía, Rosa Montero, es un negocio que banaliza la esperanza y la convierte en dinero"

La última columna de Rosa Montero, publicada este domingo en 'El País Semanal' y titulada ‘Consumidores engañados y cautivos’, ha desatado una tremenda polvareda. En ella, la periodista se mete en un jardín para defender la homeopatía y los transgénicos y criticar “la terrible dependencia de nuestro conocimiento de unos estudios supuestamente científicos que están orientados hacia el beneficio de las grandes empresas”. Según Montero, estos estudios son “campañas muy sucias porque se presentan como inocentes resultados de la investigación pura, cuando no son más que publicidad encubierta”.

La periodista asegura que en este momento nos encontramos en uno de esas campañas. “¿No les choca la repentina obsesión científica que le ha entrado a nuestra, en general, acientífica sociedad para denunciar la homeopatía? Llevamos meses de un machaque tan orquestado y pertinaz que no puede ser casual”, dice Montero. La escritora se muestra a favor de “advertir del peligro de usar sólo homeopatía”, pero le “alucina ver tanta furia contra una práctica barata y desde luego inocua”. Como lo leen.

Semejantes afirmaciones desataron este fin de semana la tormenta perfecta en las redes sociales, donde periodistas, médicos, asociaciones y sociedades científicas de diversa índole pusieron el grito en el cielo ante lo que muchos consideran como un auténtico "disparate".

Dios bendito. Vaya disparate de columna, de inicio a fin. Qué barbaridad https://t.co/Q0vhIeyi2M — Pablo Rodríguez (@Suanzes) 4 de junio de 2017

Esta mujer, @BrunaHusky, ejemplo de periodismo durante décadas?? Pues mira lo que pasa cuando habla de ciencia:https://t.co/kiE8K2dBIm — Javier Peláez (@Irreductible) 4 de junio de 2017

Sin embargo, el hilo que más repercusión ha tenido ha sido el de Alberto García Salido, pediatra y escritor que no se ha mordido la lengua a la hora de contestar a Montero tras años como médico. Su respuesta acumula casi 1.000 retuits en apenas 24 horas.

García Salido, que aclara que no tiene “una farmacéutica detrás”, cuenta cómo fue su etapa trabajando en cuidados paliativos pediátricos, rodeado de niños y familias que habían sido golpeadas por una terrible enfermedad y en unos momentos en los que la esperanza se llega a creer en los milagros.

Trabajé en cuidados paliativos Pediátricos.Niños.Enfermedades que condicionan un pronóstico de vida acortado.Niños. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

Imaginará las circunstancias e imaginará también que en esas condiciones la esperanza es una medicina más. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

En su columna, Montero se escuda en el efecto placebo para justificar el uso de la homeopatía. Sin embargo, García, lo tilda directamente de “estafa”. “Los padres, como es lógico, buscan respuestas, soluciones, a una situación jodida. La más jodida de las posibles si eres padre. En paliativos pediátricos, la asistencia era domiciliaria. Entrabas en sus casas. Le invito a probar eso. Te cambia la vida”, cuenta el médico.

Usted defiende el efecto placebo como fin para justificar la homeopatía.Como pediatra en paliativos lo encontré dibujado como estafa. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

Los padres, como es lógico, buscan respuestas, soluciones, a una situación jodida. La más jodida de las posibles si eres padre. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

Tal y como asegura en el hilo, su trabajo era “interdisciplinar” y, pese a las dramáticas situaciones a las que se enfrentaba, se veía en la obligación de ser sincero. “La sinceridad duele”. Él mismo vio cómo algunos padres depositaban en la homeopatía buena parte de las esperanzas para la cura de sus hijos. Cómo daban agua a sus niños enfermos. “Ahí hacíamos un ejercicio de tolerancia, es agua, es una mentira”. Sin embargo, el verdadero drama llegaba cuando la desesperación alcanzaba tal punto que los padres veían en esa mentira su única posibilidad.

Recuerdo muchos casos de padres que daban a sus hijos homeopatía. Ahí hacíamos un ejercicio de tolerancia. Es agua, una mentira. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

Según cuenta en el hilo, este médico madrileño trató de ponerse en contacto con los homeópatas, para que le explicaran el funcionamiento de sus ‘fármacos’. Nunca obtuvo respuesta. “Llegan a prometer la curación en situaciones terminales. Da igual. Llegan a plantear la retirada de analgésicos. Da igual”.

Ellos cobran, prometen, mienten y les da igual lo que ocurra. Sus promesas se basan en una mentira estupenda. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

Llegan a prometer la curación en situaciones terminales.Da igual.Llegan a plantear retirada de analgésicos.Da igual. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

García Salido finaliza su respuesta apelando una vez más a Rosa Montero y a las prácticas que defiende en su artículo. “La homeopatía, querida @BrunaHusky, es un negocio que banaliza la esperanza para convertirla en dinero. A mí me dan igual las farmacéuticas, lo que no es tolerable es mentir. [...] He escuchado a muchos padres defenderla. He sido sincero y les he dicho lo que pensaba. No es fácil en circunstancias como la planteada. Pero hay algo más poderoso que cualquier farmacéutica. Se llama conciencia. Y le aseguro que duermo fenomenal sin mentiras”, finaliza.

La homeopatía, querida @BrunaHusky, es un negocio que banaliza la esperanza para convertirla en dinero. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017

He escuchado a muchos padres defenderla. He sido sincero y les he dicho lo que pensaba. No es fácil en circunstancias como la planteada. — AlbertoGarcíaSalido (@Nopanaden) 4 de junio de 2017