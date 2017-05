"Game of Suspensos": así sería la época de exámenes si tuviera lugar en 'Juego de Tronos'

Todo aquel que se haya enfrentado a unos exámenes finales ha experimentado alguna vez esa sensación de agobio y de estar lidiando una batalla épica contra los apuntes y las fechas de entrega. Un símil que le ha servido al humorista Sotodespadas para idear un vídeo en el que traslada una típica habitación de estudiante durante la época de exámenes, a los Siete Reinos de Juegos de Tronos.

Así, mientras va sonando la mítica cabecera de la serie de televisión, el Desembarco del Rey que imaginó George R. R. Martin se convierte en Desembarco del estrés. La fría Invernalia se traduce en Infernalia, o lo que es lo mismo, un clasificador a rebosar de apuntes y pósits.

En la adpatación el protagonista de la historia, Jon Nieve, no lleva espada. En su lugar se aferra desconsolado a una almohada porque, como en la historia original, "No (se) sabe nada". Sus enemigos no son los Lannister o los Caminantes Blancos, sino las tentaciones que te distraen y te alejan del temario: el móvil y la suscripción a Netflix.

Sotodespadas publicó su vídeo, titulado Game of Suspensos, el pasado 18 de mayo en cuenta de Facebook y, desde entonces, ha superado el millón y medio de reproducciones en esta red social. En la sección de comentarios, se han registrado más de 6.000 mensajes de jóvenes que se sienten identificados con el 'drama' de ver cómo la impresora se queda sin tinta en el momento menos oportuno. En Twitter, donde también lo ha compartido, lo han retuiteado más de 6.000 personas.

"Se me ocurrió en un momento que estaba tirado en la cama escuchando música y empezó a sonar la sintonía de Juego de Tronos", explica a EL ESPAÑOL por teléfono Antonio López, el joven murciano de 26 años que está detrás de Sotodespadas. "Mientras escuchaba la canción, miraba los apuntes que tenía encima de la mesa y pensaba en mi propio agobio por todo lo que aún me quedaba por estudiar. En ese momento se mezcló en mi cabeza el mapa mental de los exámenes con el mapa de inicio de la serie y surgió una primera idea que luego fui puliendo y desarrollando".

En la grabación del vídeo, que tuvo lugar en su propia habitación, solo contó con la ayuda de su hermana -"ella me grabó en las escenas en las que aparezco"- y en total le llevó unas dos o tres horas de trabajo. "Lo más costoso fue la edición y acompasar las imágenes a la música original", recuerda López. "Tuve que hacer varios retoques para que coincidiese con las tomas que había grabado y, como quizás habrán percibido algunos, está un poco acelerada respecto a la intro original".

Formado en audiovisuales -aunque ahora está estudiando cuarto curso de Recursos Humanos- López compagina la creación de sus vídeos en Internet con su formación. En el futuro, sin embargo, no descarta dedicarse a ello a tiempo completo. "Me suelo inspirar en anécdotas y situaciones diarias que se producen en mi entorno, en las clases o con los amigos", explica, "pero intento darle siempre un toque propio que aporte algo nuevo que no se haya visto antes".

Además de las parodias que cuelga en Facebook o Twitter, Sotodespadas también es conocido por sus sketches en Vine. "En realidad los primeros vídeos comencé a subirlos ahí en 2014", recuerda, "pero ahora utilizo mucho más Facebook como canal de distribución porque es más fácil que la gente lo pueda compartir desde ahí".