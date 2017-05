“Sí quiero ver cómo mi pelazo crece”: la 'Vecina Rubia' parodia los votos de Risto en su boda

**Los votos de Risto Mejide en versión rubia** Sí quiero que me manches las gafas de tinto de verano cuando se te sale por la nariz porque he dicho algo muy gracioso. Sí quiero que me castigues sin usar los filtros de Snapchat y no saber hacerme un selfie sin orejas y hociquitos. Tú. A mí. Sí quiero ver cómo mi pelazo crece aún más rápido que mi flequillo, que ya es decir. Sí quiero que me abraces y dar saltitos de ilusión casi tan alto como cuando vamos por la calle en verano y veo una cucaracha. Sí quiero decir que no voy a comer postre pero luego me como el tuyo, el de la pareja de la mesa de al lado y un chupito de Patxarán pero en copa de balón. Y hacer lo mismo con el vino. Y que encima le hagas creer al camarero que no voy piripi cuando ya me he tirado dos copas por encima. Sí, quiero tu pasta de dientes siempre abierta y poder seguir estrenando yo el champú que me acabo de comprar aunque tenga otros cinco abiertos. Sí quiero que todas mis lágrimas contigo sean de purpurina. Sí quiero mirarte a esos ojazos y pensar ¿por qué me mira tanto, estaré despeinada? Sí quiero besar tus tatuajes aunque sólo tengas uno pero en plural queda mejor. Sí quiero Roma, sí quiero Cuenca, sí quiero Madrid, sí quiero Bilbao, sí quiero otra copa. Sí quiero estar prohibida en siete estados de Norteamérica. Y aluciflipar en colores con filtros de Instagram. Sí quiero quedarnos dormidos en tu casa recenando pasta. Pero también los nuggets que nos prepara Ronald McDonald. Sí quiero tu forma de jugar con mis muñecas y de hacerlas sentir que tienen pelazo. Sí, quiero cada una de nuestras reconciliaciones, porque algunas veces nos reconciliamos dos veces. Sí, quiero que sepas que madurar es darte cuenta de que si tiendes bien, planchas la mitad. Sí, quiero hacerte reír con mis rubieces. Y con mis queridos diarios. Sí quiero tu manera de decirme que en realidad la rubia eres tú. Sí quiero aprender a quererte cada día un poquito mejor y aprender a decir mi teléfono de dos en dos porque sólo me lo sé de tres en tres. (Sigue en comentarios porque no me cabe y también en mi Stories)

