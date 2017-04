Esta canción pretende romper, a ritmo de rap, el tabú de hablar en público de la regla

"Me ha venido la regla ¿Alguna tiene un tampón?" le pregunta una chica a sus amigas mientras comen en un restaurante. A su lado, dos hombres que escuchan la conversación, se miran entre ellos y comentan por qué tienen que ser tan groseras. "¿No creéis que es algo para comentar en privado?", se quejan. Ellas, extrañadas, refutan: "¿No entendéis que es algo que le pasa al 50% de la población?" Pero como sus interlocutores no parecen convencidos contraatacan con una respuesta cantada.

Así arranca este vídeo que utiliza el humor para tratar de normalizar y visibilizar la regla. Un rap "dedicado a ese día del mes" que quiere mostrarles a los hombres que dan la espalda a la menstruación que no es algo que las mujeres deban esconder. "¡Tengo ese flujo!", canturrean las chicas en el videoclip mientras van describiendo lo que supone ovular cada mes. "Chicos sensibles, no es para tanto. Es la magia de la vida espachurrada en una compresa", bromean. Su grito de guerra: "Sangro cinco días al mes ¡y no me muero!".

El vídeo original, que fue publicado en noviembre de 2016 por el colectivo Skit Box, se ha popularizado de nuevo a través de una versión subtitulada al español gracias a la web Maldita Feminista Radical. El pasado 20 de abril lo compartieron en su perfil de Facebook con el título "Una canción dedicada a ese del día del mes" y el hashtag#TengoEseFlujo. Desde entonces lo han compartido más de 14.000 personas y supera las 600.000 reproducciones.

"De forma natural fuimos inclinándonos a hacer comedia desde una perspectiva femenina, desafiando las opiniones habituales, los estereotipos y arquetipos de la mujer ", explicaba en esta entrevistaAdele Vuko, una de las tres actrices que junto a Sarah Bishop y Greta Lee Jacks componen Skit Box. "Cuando estamos buscando ideas para los sketches, es de ahí de donde nos viene la inspiración", señalaban. "De esas situaciones o circunstancias que muestran que lo que las mujeres tienen que aguantar no siempre está bien".

El trío, además de compartir sus vídeos en su canal de YouTube y en su página de Facebook, también ha firmado varia series cómicas para el canal de televisión ABC en Australia. Uno de sus vídeos más exitosos es Activewear (Ropa deportiva) con el que suman 5 millones de reproducciones en YouTube, y en el que parodiaban todas las situaciones en las que las mujeres pueden llevar ropa deportiva fuera del gimnasio.