"Aquí mandamos nosotros": Pablo Iglesias en 2013 sobre cómo elegían a los invitados de 'La Tuerka'

El pasado 25 de abril la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, se quejaba públicamente de no haber sido invitada a una debate en la Cadena SER. Las crítica de Montero eran respaldadas por la agrupación de Pablo Iglesias, que acusaba de veto a la emisora de radio. Según la Cadena SER, era Podemos quien impedía a Iñigo Errejón acudir a sus tertulias, tal y como venían haciendo, y defendía su libertad de elección a la hora de seleccionar a los tertulianos.

Tras la polémica, algunos tuiteros y medios de comunicación han recuperado un vídeo de 2013 en el que Pablo Iglesias explicaba el método que seguían en La Tuerka -el programa de entrevistas que presenta- para elegir a sus invitados.

Iglesias explicaba que invitaban a representantes "de la derecha" porque creían que el programa se veía beneficiado con un formato que favorecía la confrontación de ideas. "En lo que somos mucho más autoritarios", señalaba, "es a la hora de seleccionar que gente de izquierdas viene. Nos tiene que gustar". A lo que posteriormente añadía: "Si viene alguien de izquierdas y no nos gusta, después no vuelve".

El vídeo corresponde a una entrevista realizada a Iglesias en 2014 y publicada en YouTube por Galiza Ano Cero. Tras la polémica del veto, ha sido recuperado en Twitter por varios cuentas como Maldita Hemeroteca. La noche del miércoles 26 de abril era emitido también en el programa El Intermedio.

Cuando era @Pablo_Iglesias_ el que elegía a sus tertulianos en la Tuerka y no los partidos políticos.Vía @jmdelalamo pic.twitter.com/XrybFcInS0

Además de con Pablo Iglesias, los tuiteros llevan días cebándose con Irene Montero por su reiterada insistencia en intervenir en directo en los programas de la Cadena SER.

IRENE MONTERO. —Allí me colé y en tu fiesta me planté. RAMÓN ESPINAR. —Coca-Cola para todos y algo de comer.

Entiendo a Irene Montero. Una vez llamé a Kiss FM para que pusieran "Bandido" de Azúcar Moreno y me dijeron que no. Fue horrible. Me vetaron