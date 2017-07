El pasado 27 de junio, Hemze Hamza, que se presenta como "periodista" y que tuitea en inglés, turco y el dialecto kurdo kurmancî, colgó en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se ve a una supuesta combatiente kurda disparar desde la ventana de un edificio en la ciudad siria de Raqqa. Décimas de segundo después de que dispare su arma, una bala impacta a centímetros de su cabeza, a lo que ella responde riéndose.

El vídeo tardó apenas unas horas en viralizarse. A las 24 horas, el diario Washington Post publicó un artículo sobre él titulado Una bala casi mata a esta francotiradora kurda: tras lo cual ella se ríe. Decía el periodista del Washington Post que la mujer pertenece a las Unidades Femeninas de Defensa Kurda, una sección de las milicias kurdas formada únicamente por mujeres y que lucha contra el ISIS en Siria apoyada por fuerzas especiales de los EE. UU.

También aludía el mencionado artículo a la polémica generada por el vídeo. En las redes sociales muchas personas opinaban que el vídeo era falso. Otras, que la tiradora no coge bien el arma, que su vestimenta es inadecuada, que el disparo proviene del interior de la habitación y no del exterior, que el retroceso del arma le golpeará en la cara, que es una amateur. Otras personas la defendían y aludían irónicamente a los críticos como “profesionales curtidos en todo tipo de conflictos bélicos, como esquivar la zapatilla de su madre”.

Gracias a las Fuerzas Especiales me pongo en contacto con Cecilio Andrade, boina verde, instructor de tiro de precisión en la Legión y también en otros cuerpos, tanto militares como policiales. Andrade anda a “ocho husos horarios de distancia” (no pregunto por qué aunque intuyo que no es por vacaciones) y responde a mis preguntas sobre el vídeo.

Pregunta: ¿Hay algo en el vídeo que le haga pensar que podría ser falso?

Respuesta: No veo nada que me permita afirmar eso.

P: Algunas personas opinan que el disparo que impacta en la pared no procede del exterior del edificio sino de su interior (lo que indicaría que es un vídeo propagandístico falso). ¿Es posible saberlo a partir de las imágenes?

R: Si amplia la imagen del momento del impacto observará que el efecto generado por él muestra que el disparo vino desde el frente y la derecha de la tiradora, unos 50º aproximadamente. El cráter resultante confirma lo que comento.

P: ¿Hay algo en la postura o la vestimenta de la tiradora que indique que es una amateur o una actriz posando para un vídeo falso?

R: Ninguna. Desde la forma de empuñar con ambos brazos hasta el hecho de apoyar el guardamos del fusil sobre la correa y no la pared, o el de no apoyar el cargador, me dicen que tiene conocimientos. Por otro lado, mire cómo coloca los dedos y las manos al agacharse. Muchos “profesionales” con los que he trabajado no hacen eso con el dedo índice ni relajados.

P: ¿Está sujetando el arma correctamente? Algunas personas dicen que en esa postura el retroceso del arma hará que esta le golpee en la cara cuando dispare.

R: Los que lo dicen demuestran que no saben nada del visor ruso PSO, que tiene casi 10 cm de tubo de goma antes del visor propiamente dicho. Es decir que aunque esa goma tocara su párpado, el visor nunca golpearía la cara. Por otro lado, el fusil, aun siendo 7.62x54R, es de toma de gases, con lo que su retroceso se reduce enormemente.

P: Algunos medios la han llamado “francotiradora”. ¿Diría usted que es una francotiradora o más bien una combatiente convencional?

R: Francotiradora, tiradora de precisión, tiradora selecta… Ese nivel de detallismo, que en un despacho, un aula o tras un ordenador parece académicamente importantísimo, se reduce en la vida real a buscar objetivos y disparar. Llámenla como gusten. El resultado es el mismo.

P: ¿El arma de la tiradora es un rifle de francotirador o un rifle convencional?

R: Es un fusil semiautomático de precisión soviético/ruso Dragunov SVD con mira PSO.

P: También se ha hablado de la vestimenta de la tiradora. Algunos dicen que su ropa revelará su posición fácilmente. Otros dicen que, a fin de cuentas, los combatientes que no pertenecen a un ejército regular se visten como pueden. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema?

R: Sólo tres preguntas, como buen gallego. ¿No lleva uniforme árido? ¿Pañuelo azul en la cabeza? ¿Sandalias? Contestaré con algunos ejemplos. En Afganistán, la unidad logística nos proporcionó chalecos verdes. Esa mujer busca taparse toda la melena y que esta no le estorbe ni moleste. Además, el azul no es un color tan llamativo en la calle a 100 m. Por otro lado, todos nos hemos puesto alguna vez cosas “incorrectas”. La perfección sólo se da en el Call of Duty. Respecto a las sandalias… ¿debo recordar que la Legión española lució alpargatas de esparto por varias décadas en Marruecos y Sáhara?

P: ¿Cuál es su opinión general sobre el vídeo y sobre la tiradora, a partir de su experiencia profesional?

R: Ojalá todos los compañeros y compañeras con los y las que he trabajado tuvieran la presencia de ánimo para no lamentarse y quejarse tal y como esta peshmerga demuestra con su actitud, su expresión y sus gestos.

Debate cerrado.