El estilo de Selena Gomez en diez claves

La conocíamos en el año 2000. Era una de esas princesas Disney de carne y hueso que nacen (y se hacen) a golpe de programas de televisión. Una joven texana de mirada dulce y siempre sonriente que enamoraba a chicas y chicos cuando se subía al escenario. Sí, empezó siendo cantante. Y saliendo con Justin Bieber. Pero han pasado diecisiete años y Selena ha cambiado.

Triunfa como productora ejecutiva del nuevo éxito de Netflix 13 Reasons Why, es pareja del cantante canadiense de The Weeknd, Abel Tesfaye, y, aunque mantiene muchos elementos de sus primeras alfombras rojas, su estilo ha evolucionado: del maximalismo al minimalismo, de la inocencia a la sensualidad. Selena estudia qué tendencias se llevan, se las aprende y mezcla con maestría. Gran parte de la culpa la tiene Christian Classen, su actual estilista, quien le ha hecho vestirse de firmas como Rodarte, Vetements, Marni o Jaquemus. Pero, si tiene que quedarse con alguna, ella es fan número uno de Nicolas Ghèsquiere.

Reina de Instagram, -ya va por los 123 millones de seguidores-, la cantante tampoco se salva de la polémica; hace apenas unos días era criticada por usar pecas falsas en su último videoclip, Fetish. Ella se mantiene al margen, es comedida. Aquí tienes su estilo resumido en diez claves.

Selena Gomez, con un diseño de Coach, junto a su pareja en la última Gala MET de Nueva York. | Foto: Getty Images.

1.- Es la mejor embajadora del cropped top. Y lo lleva tanto en la alfombra roja como fuera de ella. En camisetas que suele mezclar con faldas midi o vestidos con aberturas estratégicas; porque se atreve en todas sus versiones. Con raya diplomática, en prendas lisas y, muy habitualmente, con estampados en colores vivos. Incluso, en alguno de sus jumpsuit. Las aberturas en las faldas, que se alargan hasta el infinito, son su especialidad.

Selena Gomez con un vestido de corte midi en Nueva York. | Foto: GTRES.

2.- Ahora, son las deportivas blancas. Empezó con unas clásicas Converse en negro, -esas Chuck Taylor All Star desenfadadas que nos han conquistado desde 1917- y le costó mucho deshacerse de ellas. Les tenía mucho cariño y no faltaban a ningún evento. Pero ahora, cuando tiene que elegir un look más casual, se decanta por unas zapatillas completamente en blanco que combina, casi siempre, con mini vestidos fluidos de corte irregular o leggings.

3.- Pero, si es una alfombra roja, siempre con stilettos strappy. Sí, esas sandalias con tiras muy finas en negro que se sujetan al tobillo. Y bien altas. Con ellas consigue dar un giro sexy a todos sus estilismos, incluso si escoge un total look de ropa deportiva.

4.- Prefiere la bomber a cualquier blazer. Porque, aunque sabe exactamente cuándo puede llevarla, con ella relaja hasta su elección más formal. Suele combinarla con un top ajustado y jeans pitillo. Aunque, en alguna ocasión, no ha dudado en hacerlo con un femenino vestido con estampado floral.

Selena Gomez en Nueva York el pasado mes de febrero. | Foto: GTRES.

5.- Los jeans siempre deshilachados. Es una de las tendencias que ha llegado con más fuerza esta última temporada y ella, como buena estudiante de la actualidad fashion, ha llenado todo su armario con ellos. Los combina con trenchs fluidos, jerséis de punto grueso de hombros relajados y amplias camisetas. En su versión boyfriend o pitillo. Y, si se sale de sus deportivas, los une a un par de botas.

6.- El rojo es, sin duda, su color. Porque la hemos visto pisar la alfombra roja con miles de opciones. En la última gala MET nos fascinó con su vestido de Coach y aplicaciones joya. Pero, sin duda alguna, fue con este Prada rojo cuando más deslumbrante ha estado. Y lo sabía.

Selena Gomez con el vestido de Prada en los Music Awards de 2016. | Foto: Getty Images.

7.- Aunque también sabe cómo apostar por el color crema, el blanco o el negro más absoluto. Y lo hace aliándose con las transparencias, los pantalones de cintura alta o rejuveneciendo unos pantalones de cuero; atreviéndose a darles todo el protagonismo que merecen.

Selena Gomez con un pantalón de cuero en camel, con cropped top y sus inseparables gafas redondas, a su llegada al aeropuerto. | Foto: GTRES.

8.- Sobre la alfombra roja prefiere el vestido y potencia su sensualidad con escotes pronunciados. Suele buscar prendas que se ciñan a su cintura y le da mucha importancia a las joyas, que suele llevar en tamaño XXL; acompañándolas de un clutch con carácter, pero sin restarles su protagonismo.

9.- No tiene miedo a los paillettes. Es más, suele decantarse por ellos cuando busca sorprender o tiene que actuar. Y lo hace en versión ajustada y mini, con cierto aire roquero.

10.- De su paso por los escenarios nos quedamos con: su vestido lencero en negro. Muy fluido, completamente en negro y con unos cortes que iban formando rombos en el escote, confeccionado en satén por la firma Galvan para su colección resort 2017. Fue en un concierto de su Revival Tour en Los Angeles, en el Staples Center en julio del año pasado.