'Man Made', la guía de estilo y aseo definitivo para el hombre

Aunque Dan Jones es hoy un periodista y editor de moda de éxito, no siempre ha sido una persona segura. De hecho, durante su adolescencia fue precisamente todo lo contrario. Cuenta que a los 14 años era el equivalente masculino de Betty la fea: acné, brackets metálicos, cejijunto y una mata de pelo a lo afro de aspecto siempre mojado. Y que era tal su timidez, que hasta le intimidaba ir a la escuela.

Hasta que un día, todo cambió. “Me di cuenta de que, con un poco de aseo, empezaba a sentir más confianza. Porque no se trataba de encajar, sino de mejorar lo que ya tenemos. Aceptar las cosas que no puedo cambiar y mejorar las cosas que puedo con actitud”. Y eso hizo. Desde entonces, ha trabajado muy duro para convertirse en un profesional de reputación con un amplio curriculum como consultor de estilo para marcas como ASOS, Topman, Time Out y Conde Nast.

En la actualidad, nada queda de aquel ‘patito feo’ que fue. Jones descubrió que podía hacer de su debilidad, su punto fuerte. Y este el mensaje que ha querido transmitir a través de su libro ‘Man Made: The Art of Male Grooming’ (Librooks); un manual para hombres de todas las edades -desde adolescentes advenedizos hasta veteranos de gran reserva-, lleno de consejos prácticos de sus años como periodista de estilo y con el que busca:

Ayudar a los lectores a entender que no hay que preocuparse tanto por la apariencia, no dejar que ésta se convierta en una obsesión y empezar a disfrutar la vida tal y como somos.

Abordando con humor todos los aspectos de la vanidad moderna en la que vivimos, ofrece consejos básicos y elementales sobre salud, aseo y estética. Porque la belleza, ya no es solo terreno de chicas. “La forma en la que percibimos el género y las expectativas que ponemos sobre hombres y mujeres ha cambiado radicalmente en los últimos años. Cada vez son más los hombres que apuestan por cuidarse y verse bien”.

En este sentido, el periodista se sumerge en el universo masculino centrándose en temas esenciales como el afeitado perfecto, tipos de cortes de pelo, secretos de aseo íntimo, cómo posar bien en las fotos e, incluso, se atreve a dar consejos sobre uno de los temas tabú más comprometidos para el hombre: el rasurado de los genitales. Temas sobre los que ofrece su opinión más sincera, dejando siempre bastante claro que, para él, el estilo no se basa en la perfección.

Un hombre con estilo no es un hombre perfecto, sino uno con seguridad y templanza.

Ni vestir firmas, ni pasarse horas frente al espejo secándose el cabello, tan solo “cuestión de confianza. Hacer las cosas que te hacen sentir bien”. Y, como ejemplos, Jones habla de hombres como Justin O’Shea, David Lynch o el cantante de moda Pharrel Williams. Personalidades que han llevado la elegancia a su propio terreno, haciendo de su estilo su seña de identidad y de su personalidad, toda una forma de vida.

Iconos de estilo según Dan Jones. | Ilustraciones de Libby Vanderploeg.

Porque la forma en que el hombre se viste, dice mucho de él. Y la clave de su éxito reside en crearse un fondo de armario con prendas cómodas, sencillas y versátiles. “Pantalones vaqueros, chinos, una sencilla camiseta blanca, zapatillas o una chaqueta de cuero. A lo largo de las décadas, los hombres más elegantes del mundo han conformado su estilo alrededor de estas piezas atemporales”. Saber cómo llevarlas y “lograr un equilibrio entre hacerse notar (siendo tú mismo) sin dar la nota (sin dejar de ser respetuoso)” es, según Jones, el primer paso para convertirse en un hombre de estilo.