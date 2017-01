La manicura no es solo cuestión de chicas

Que se preparen las barberías y demás templos de belleza masculina para hacerle sitio a las manicuras para hombre.

David Colominas es empresario, está casado, y acaba de cumplir 45 años y desde hace poco, es un habitual de la manicura masculina, cada 10 días acude al centro de estética para disfrutar de un tratamiento que dura aproximadamente 30 minutos.

EnJúcaro, un espacio dedicado a la belleza y bienestar del hombre situado en la calle Alfonso XIII, la manicura es el 3º servicio más demando entre la clientela, por debajo de la higiene facial y la depilación, pero sube posiciones. Como el propio David asegura, los hombres ¡por fin! se han dado cuenta de que unas manos limpias y cuidadas consolidan una buena imagen.

¿Otro aliciente de la manicura for men? El placer de un masaje de manos, un descubrimiento que, según David, no se valora hasta que no se prueba.En Hom Estétic, un centro integral de estética masculina, ubicado en el barrio de Salamanca, el 30 % de sus clientes, mayoritariamente oficinistas de entre 30 y 50 años que trabajan en la zona, se hace la manicura de forma regular. Lola Morales, directora del centro, constata que la petición de este servicio va en aumento y que su manicura básica, que acaba con un pulido de uñas y cuesta 22 euros, está escalando posiciones en su menú estético.

Técnicamente los pasos de una manicura masculina son los mismos que la tradicional femenina salvo el esmaltado final, pero precisan productos específicos (un territorio en el que los americanos marcan tendencia), por la evidente diferencia de rugosidad y dureza. Lafirma norteamericana Orly ha lanzado la primera BB cream Uñas, un producto unisex hidratante, que proporciona un acabado natural a la vez que suaviza e ilumina. Andrés Martín, de Orly España, reconoce que, si bien es un hecho que la manicura masculina cuenta con gran aceptación y demanda, aún no han entrado en los gustos varoniles otras especialidades como la decoración de uñas, o los acrílicos y esculpidos. Uno de los productos estrellas de la marca para hombre es Nails for Males, que proporciona a la manicura un toque final semi-mate único para los hombres.

Sin embargo, no es fácil para este tipo de productos posicionarse en el mercado. Javier Rincón es director general de Masglo en Europa, una marca líder que nació en Colombia hace más de dos décadas. Javier reconoce que una de sus bases más vendidas, el Matificador de Masglo, nació como un producto masculino, que finalmente ante su escasa comercialización, terminó vendiéndose, con muchísimo éxito, como un producto unisex.

Como asegura David, resulta que después de todo, la mano del hombre es bonita, y merece, sin duda, algo más que un apretón. ¡Cuida esas manos chico!