Cómo lograr el efecto "wow" en tu casa

El diseñador de interiores Guille García-Hoz estudiaba Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense. Para disgusto de sus progenitores, al terminar la universidad reenfocar su futuro hacia la decoración. Tras formarse en este área y después de muchos años de trabajo duro – "la vida es como el running: constancia, ilusión y trabajo", dice Guille con la enorme sonrisa que le acompaña permanentemente-, ha logrado ser unos decoradores más reconocidos de Madrid.

Al igual que él, la artista Andrea Zarraluqui, el periodista y estilista Eduardo Boillos, la interiorista Alicia Martín y el florista Carlos de Troya dieron un giro de 180º su vida para dedicarse a la decoración. Y triunfaron. Ahora mismo, todos se encuentran en uno de los momentos más dulces de sus carreras y esta es la razón por la que la firma Licor 43, los juntó en la concept storeEl Paracaidista, uno de los espacios más interesantes del hervidero hípster que es Malasaña (en la calle de la Palma), una reunión de amigos con Raquel Sánchez-Silva como anfitriona.

El Español acabó convertido en el moderador de este debate sobre decoración, moda y flores en el que los cinco expertos revelaron muchas claves de su estilo personal y los pasos esenciales para decorar (o redecorar) tu casa como lo haría un profesional.

EL ESPAÑOL: Imaginad que tuvierais que volver a decorar vuestra casa…

Guille: En realidad, yo creo que la decoración de una casa nunca puede estar terminada. Las casas tienen que estar en constante movimiento. Hay que tener ilusión por la casa, porque es como una relación de pareja: cuanto más haces por la casa, más hace ella por ti y más a gusto te sientes. Tienes que buscar el cambio todo el tiempo.

Andrea: Sí, pero hay cosas que no se pueden cambiar constantemente. Debes mantener algunas piezas básicas e ir jugando con otros elementos más fáciles de cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo reemplazar los almohadones que comprar un sofá nuevo.

Eduardo: Estoy de acuerdo en que no hay que empeñarse en que esté terminada para un momento determinado. Por otro lado, hay algunos muebles que necesitas en una casa de forma casi obligatoria, como una mesa de comedor. Quizá no encuentres la mesa de tus sueños a la primera. Compra una de segunda mano, en Ikea o dónde sea, pero sigue buscando tu mesa ideal y el día que la encuentres, cámbiala y vende la primera que tenías.

EL ESPAÑOL:¿Por qué habitación de la casa empezaríais? ¿Cuál os parece la más importante?

Andrea: El salón (Y los demás asienten).

Guille: Bueno, para mí es más importante la cocina… Pero dentro del salón, la pieza que sí es fundamental es el sofá. Tiene que ser tan bonito como cómodo, te tiene que incitar a tirarte en él. Siempre digo que el sofá es el i-Pad de la decoración: está entre la silla y la cama, y es tan necesario como los otros dos muebles, igual que el i-Pad es un elemento muy práctico pero a medio camino entre el móvil y el ordenador.

Eduardo: El sofá es esencial, también para tus invitados.

Alicia: Sí, a mi me gusta que la gente entre en mi casa y se sienta a gusto, y el sofá tiene un papel importante.

Andrea: Yo creo que en eso influye también cómo sea el anfitrión. Y el look general de la casa. Hay casas en las que entras y ya estás relajada, y hay otras en las que ves todo tan perfectamente colocado y ordenador…

EL ESPAÑOL: ¿Existe algún truco para cambiar un espacio de forma sencilla?

Andrea: Si eres un poco valiente, puedes coger un pincel y pintar, por ejemplo, unos detalles en una pantalla de lámpara.

Guille: Pero tienes que tener mucho arte; si no, es mejor no hacerlo…

Andrea: ¡No! Puede ser fácil: puedes hacer unas rayas o unas flores, y eso ya cambia el aspecto de la lámpara. O puedes atreverte con otras cosas que cambian muchísimo el impacto visual, como renovar el color de una pared o empapelarla, algo que es bastante barato.

Guille: La gente está acostumbrada a empapelar una habitación entera, pero queda mejor empapelar únicamente una de las paredes, o poner sólo dos tiras paralelas que generen un eje y reorganizan todo el espacio.

Alicia: También se puede jugar con la distribución. Siempre la mantenemos de una manera y, en realidad, le puedes dar mil vueltas para hacerla diferente.

Guille: A veces se trata solo de cambiar una pieza pequeña o, simplemente, poner unas flores.

EL ESPAÑOL:¿Qué papel tienen las flores en la decoración de una casa?

Carlos: Siempre, siempre, tiene que haber flores en una casa.

Guille: Sí, pero, ¿sabes por qué? Porque la flor es fresca y efímera, te incita al cambio y hace que haya vida.

Carlos: Yo suelo animar a la gente a que, aunque mantengan el mismo ramo una semana, durante esos días lo vayan cambiando de sitio. Así vuelves a ver las flores, te lo vuelves a encontrar, te viste distintos espacios…

Andrea: Yo soy una adicta a las flores y las compró cada semana. Siempre busco Lilium, porque su olor me apasiona. Y cuando entró por el portal de mi edificio, huelo ya el Lilium de mi casa y ese aroma me da energía y buen rollo.

Guille: Es que el aroma es fundamental porque te conecta con un sentimiento anterior como ninguna otra sensación. "Este olor es de casa de mi abuela", y de repente, sientes que estás ahí. El olor es algo que no está especialmente considerado, pero es súper importante que un lugar huela bien.

Alicia: El sonido también es importante. Hay sitios que tienen muy mala acústica y sólo quieres salir corriendo de ellos.

EL ESPAÑOL:¿La moda influye en la decoración?

Andrea: Sí, van bastante de la mano.

Guille: Sobre todo en tendencias como los colores de temporada. Creo que la decoración va un pelín por detrás de la moda. La moda cambia cada quince días y la decoración más despacio.

Eduardo: Bueno, en este momento, creo que es la moda la que está siguiendo a la decoración en muchas cosas. Por ejemplo, los estampados de mármol que ahora aparecen en ropa, se llevaron hace unos meses en decoración. O la fiebre por las piñas, los flamencos y el tropicalismo, también.

EL ESPAÑOL:¿Cuál será la próxima tendencia en decoración?

Eduardo: Estamos en un momento complicado porque se acaban unas tendencias muy fuertes, ya sabemos que están ya agotadas, pero no está muy claro qué es lo que viene.

Alicia: Yo creo que será una mezcla de todo. Hay que salir de lo que ya está saturado.

Guille: Lo que nos gusta a nosotros es salir de las tendencias. Y a nuestros clientes también, nos piden cosas nuevas.

Alicia: Sí, quieren cosas diferentes. Y, por encima de todo, quieren el "efecto wow".

EL ESPAÑOL:¿Y en floristería, ¿existen tendencias?

Carlos: Sí, hay plantas que se ponen de moda y están por todas partes. Por ejemplo, el año pasado todos los eventos de arte conceptual se decoraban con Kentia. Ahora les gusta más la Costilla de Adán, y está en todas las presentaciones.

Alicia: La higuera también se está poniendo de moda, la he visto en muchos sitios.

Andrea: Cada vez se decora más con plantas, menos mal. Es una forma de traerte la naturaleza a la ciudad, a través de las plantas y las flores. Creo que yo por eso pinto flores, porque las necesito en mi vida.

Aquí te descubrimos dónde compran su ropa y sus piezas preferidas de decoración, dónde comen en Madrid, dónde se esconden entre la naturaleza… Y algunos secretos sobre sus propias casas.

DNI DE ESTILO

Guillermo García-Hoz

Una firma de moda: La Condesa. Siempre llevo chaquetas de La Condesa porque es una prenda que representa quien soy sin liarme la cabeza. Puedes ir en pijama, pero si vas con esta chaqueta, nadie se fija en el pijama porque sólo van a mirar la chaqueta.

Un restaurante: Ultramarinos Quintín o, si puede ser un bar, Coconut. En los dos me siento muy a gusto, puedo pasarme horas. También me gusta el japonés Sñ.Ito. Y para comer auténtica comida italiana, voy a Al Dente.

Un rincón natural: El Jardín Botánico de Madrid

Una ciudad: Madrid

Una tienda de decoración:La Europea

Una estancia de tu casa: La cocina

Un mueble especial: La mesa de mi cocina. Es la que estaba en el office de casa de mi abuela. Esa es la pieza que me hace más feliz.

Andrea Zarraluqui

Una firma de moda: Jorge Vázquez o Alvarno. No sabría cuál elegir.

Un restaurante: Amazónico. Soy un poco monotemática, pero todo lo que sea verde, salvaje, me encanta. Y La Parra también, es uno de los mejores lugares ‘de toda la vida’.

Un rincón natural: El Embalse de San Juan, en Madrid

Una ciudad: Nueva York

Una tienda de decoración: La de Guille en la Calle Pelayo.

Una estancia de tu casa: El salón. O el hall, un espacio que está desapareciendo en las casas actuales

Un mueble especial: Dos taburetes de los años 50, con el asiento de cuero rojo y las patas de bambú dorado. Son "de locos".

Eduardo Boillos

Una firma de moda: COS. Aunque la verdad es que no me queda muy bien, pero me gusta ver prendas de COS a la gente.

Un restaurante: La Cafetería HD. Tiene una reforma mínima muy acertada y las hamburguesas están muy buenas. Es complicado porque en muchos restaurantes muy bonitos no se come bien.

Un rincón natural: Orbaneja del Castillo, en Burgos.

Una ciudad: París

Una tienda de decoración:Casa Josephine

Una estancia de tu casa: El despacho, la zona del escritorio, donde trabajo.

Un mueble especial: La primera silla que me compré, cuando todavía vivía con mis padres, una imitación española de los años 50 de "The Chair" de Hans Wegner. La restauré, me la he currado mucho y a todo el mundo le encanta.

Alicia Martín

Una firma de moda: TCN, American Vintage… Me gusta la ropa más neutra.

Un restaurante: El Jardín de la Máquina

Un rincón natural: El Embalse de El Burguillo, en Ávila.

Una ciudad: Londres

Una tienda de decoración: Anmoder

Una estancia de tu casa: El salón

Un mueble especial: Una pieza de marquetería china, que era de mi abuela y acabo de traer del comedor de su casa de París.

Carlos de Troya

Una firma de moda: Kris Van Assche

Un restaurante: El Comunista

Un rincón natural: Ronda, mi pueblo

Una ciudad: Copenhague

Una tienda de decoración: Mestizo Contemporary Store

Una estancia de tu casa: La biblioteca o la terraza

Un mueble especial: Me siento más apegado a las obras de arte que a los muebles, pero no sabría escoger una…