Seis trucos para acabar con las ojeras

Es uno de los primeros problemas estéticos que señalan las mujeres cuando se les pregunta: las ojeras y las bolsas en los ojos. Su existencia, a veces crónica, hace que el rostro parezca cansado y envejecido. Pero no todos los productos ayudan y no siempre acertamos. Siempre hay que tener en cuenta nuestro tipo de piel; además de otros factores como el tipo de ojera que tiene cada uno, si hay bolsas o no y si son de color azul o marrones.

Desde El Estilo os damos algunos trucos para luchar contra ellas y mejorar el estado de esta zona del rostro con escasa población de glándulas sebáceas y con apenas una capa protectora que aísle la piel. Por eso, es tan importante cuidarla y evitar que se marquen sus líneas características.

TRUCO 1: FRÍO

La piel en esta zona es cuatro veces más fina que en el resto del rostro, por lo que hay que tener un cuidado muy especial. Uno de los trucos caseros más efectivos para ayudar a su recuperación es el frío, que mejora la circulación en la zona.

Al margen de las gafas de hielo, que pueden ayudar, el Antiageing Eye Perfection de Galore se puede meter en la nevera y aplicar directamente sobre el rostro con su combinación de péptidos, vitaminas e ingredientes naturales que eliminan las bolsas y ojeras, proporcionando un aspecto más descansado y un lifting inmediato.

Masajeadores de ojos de Foreo.

Se puede incrementar el efecto en esta fase con el masajeador de ojos de Foreo. Inspirado en esos masajes de ojos en el que nos damos toquecitos con las yemas de los dedos, el dispositivo ha sido diseñado ergonómicamente para adaptarse a la forma y a la piel del contorno de ojos. Sus dos modos contribuyen a mejorar la circulación sanguínea superficial oxigenando y rejuveneciendo la piel, al tiempo que contribuyen a reducir los signos de la edad y el cansancio.

TRUCO 2: DESPIGMENTACIÓN

Cuando las ojeras son muy oscuras o ya han aparecido manchas en la zona periocular, el despigmentador es uno de los productos cosméticos que mejores resultados pueden dar. El Melanyc Eyes de Skin Clinic es un despigmentador que combina extractos de plantas y agentes clarificantes que pueden ser utilizadas en las zonas próximas al ojo y en manchas de la cara para cualquier tipo de piel.

Está compuesto por ocho activos que crean un producto totalmente natural y que puede ser utilizarlo todo el año, incluso en verano. Para obtener resultados visibles, que pueden aparecer a partir del séptimo día, hay que utilizarlo dos veces, mañana y noche.

Melanyc Clinic.

TRUCO 3: MASCARILLA

Esta mascarilla de Esdor está creada para realizar una acción localizada y mantener el estrato córneo elástico con los mismos ingredientes que los factores naturales de hidratación. Se trata de Vid Essential especial para ojos y labios.

Con una textura muy suave, crea una capa protectora que difumina ópticamente las arrugas y mejora visiblemente la presencia de las bolsas y ojeras en el contorno de ojos. Su textura de gel permite extenderlo fácilmente para dejarlo actuar durante tres minutos. Se aclara sólo con agua, dejando la piel más nutrida, más elástica y mejora la apariencia de las ojeras.

Mascarilla Express de Ojos y Labios Vid Essential.

TRUCO 4: CONTORNO

Dr. Brandt ha lanzado al mercado un sérum de ojos iluminador instantáneo que aumenta el colágeno en la zona y reduce la apariencia de las ojeras, las bolsas, los ojos hundidos y cansados. Su dispensador en forma de bola metálica hace que la aplicación sea en frío y relaje la zona, mejorando la microcirculación y reduciendo la inflamación de la zona, a la vez que facilita la penetración del producto.

Dark Circles Away del Dr. Brandt.

El sérum con lirio blanco de Apivita ha sido especialmente diseñado para proporcionar un tratamiento intensivo en la zona sensible del contorno de los ojos. El lirio reduce las ojeras y los signos de fatiga, minimzando las bolsas del párpado superior; además de incluir propiedades antioxidantes que protegen la zona de agresiones externas.

Esta marca, que apuesta por productos naturales, ha introducido una importante novedad en este sérum como es la sustitución del agua por una infusión que combina tres tipos de tés griegos, a los que ha unido aloe, miel, pantenol y ácido hialurónico de bajo peso molecular que incrementan los efectos hidratantes.

Apivita 5 action.

Germaine de Capuccini también ha optado por un dispensador en metal que da frío a la zona para su fórmula détox iluminadora contra las bolsas y ojeras, diseñada para actuar sobre todos los signos del cansancio celular. Su acción se centra en estimular la microcirculación y ofrecer una acción iluminadora con difusores ópticos que corrigen el aspecto del ojo de forma inmediata.

Time Expert.

TRUCO 5: TRATAMIENTO ESTÉTICO

La clínica Mira+Cueto tiene un tratamiento de meso carboxiterapia despigmentante periocular para terminar con el círculo negro alrededor del ojo en situaciones extremas y donde los productos ya no pueden mejorar más. Esta fórmula actúa sobre todo tipo de ojeras, tanto las derivadas de problemas en la circulación periférica, como las producidas por excesiva concentración de melanina, sin láseres, ni costras y sin dolor.

El tratamiento completo consta de dos sesiones de mesoterapia en las que se logra regular la síntesis de la melanina y seis de carboxiterapia en las que, a través de microinfiltraciones muy precisas, se favorecen los procesos internos de oxigenación celular.

TRUCO 6: MAQUILLAJE

Y si nada de esto funciona, siempre nos quedará el maquillaje. El último truco para el contorno que están utilizando las maquilladoras profesionales es el famoso corrector de ojeras naranja. Este de Boosting Hydrating Concealer de Bronx Colors crea una base especial que anula cualquier matiz negro alrededor del ojo y permite borrar de un brochazo, nunca mejor dicho, las ojeras.