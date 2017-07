La caída a los infiernos de los Caparrós: primero el hijo y ahora el padre

El veterano de la radio Andrés Caparrós (73) acaba de volver a la actualidad por el inesperado streaptease familiar al que le ha abocado su hijo, el presentador de televisión Alonso Caparrós (46), en el programa Sábado Deluxe el pasado sábado. En directo y ante más de un millón de espectadores, le reprochó que hubiera dedicado su vida a la radio en lugar de a su familia, además de otras acusaciones personales y familiares. Hacía mucho tiempo que el famoso locutor estaba retirado del primer plano mediático y es posible que se le quiten las ganas de volver después de la incómoda situación que tuvo que atravesar.

Los problemas familiares de los Caparrós son propiedad pública desde que Alonso decidió contar en un plató de televisión su adicción a las drogas. También llevó a su hija Claudia y ella misma contó cómo le costaba convivir con este grave problema de su padre.

Ahora, el último que ha caído en la red de los sobresaltos emocionales del presentador de televisión ha sido su propio padre, que nunca antes había sido protagonista por su vida personal. Después de una intensa vida dedicada a la radio y la televisión, donde fue la voz de Carrusel Deportivo en Cadena Ser y de programas de televisión líderes como el concurso Telepasatiempos de TVE, Andrés Caparrós ha vuelto a sus orígenes.

Graba a diario el programa 'La Mañanica' desde el despacho de su casa en Garrucha (Almería), el pueblo donde nació y desde donde partió a los 15 años con una mano delante y otra detrás en busca de un futuro. Su hijo Alonso Caparrós le reprochaba en directo en Sábado Deluxe que nunca ha estado con su familia. Todavía hoy, por lo que puede verse en sus vídeos, la radio sigue siendo su trabajo y su principal hobby. En sus programa diario habla sobre temas de actualidad, como el desafío independentista de Puigdemont. Aunque también dedica tiempo a la información local y de interés para los marineros de la zona o los recuerdos de otras épocas. Claramente, es un programa de autor.

Andrés Caparrós se sienta todos los días frente a los mandos de su estudio casero con una camiseta de algodón como uniforme, coge el micrófono y él mismo hace de técnico, locutor y a veces hasta de entrevistado, respondiendo las llamadas de amigos en directo. Hace ya 12 años que fundó la emisora de radio 'La Marinera', una cadena online que también puede escucharse en el dial de la provincia de Murcia. El periodista está a la última. Tiene dos cámaras instaladas en su habitación con las que graba todos sus programas y los difunde en su canal de Facebook. Una manera muy familiar de seguir haciendo radio y entreteniendo a su círculo más cercano. No tiene un número muy alto de seguidores, pero son fieles. Normalmente graba los programas solo, pero a veces también le acompaña su hijo Andrés Caparrós (42) en el programa 'Caparrós por dos'. Allí se ve claramente la buena sintonía que hay entre padre e hijo.

A pesar de que su hijo mayor Alonso le acusó en televisión de "haberse perdido a sus hijos por perseguir el éxito, el aplauso", en sus redes sociales sí que se percibe el cariño que Andrés Caparrós Martínez siente por sus hijos. El periodista utilizó la web de su radio local, por ejemplo, para pedir a los espectadores de Gran Hermano VIP que votasen por su hijo para mantenerle en el programa. Y lo hizo con graciosas fotos de la niñez del presentador de televisión y su hermano Andrés.

Foto publicada por Andrés Caparrós para pedir votos por su hijo Alonso en GH VIP.

En los últimos tiempos, la relación entre padre e hijo ha sido distante, en parte por la adicción a las drogas del presentador de Furor, según ha confesado él mismo. Andrés Caparrós padre fue al programa Sálvame Deluxe porque pensaba que allí tendría una reconciliación con su hijo, pero lo que encontró fue una retahíla de reproches familiares que dejaron al periodista con la boca abierta. "Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa", le dijo. "Quiero que entierres tus cosas en el estudio, ates una soga al techo y cuelgues al Andrés Caparrós locutor", gritó a su padre.

Tan fuertes fueron sus acusaciones que incluso su madre, Julia Araujo, entró por teléfono en el programa y pidió a su hijo que se callara. "No tienes derecho a hablar así. Esto es una cosa de familia. He convencido a tu padre para que vaya allí, para una reconciliación de cariño y no para que empieces a atacarnos. Habéis vivido una vida que ni los hijos de los reyes. Una cosa que habéis tenido los cuatro es una base de amor tremenda", le pidió emocionada su madre.

La hija de Alonso Caparrós, su madre, su padre, su esposa y su hermano Andrés, asisten a una gala de GH VIP. Gtres

Este lunes el hermano menor del presentador ha estado en el plató de Sálvame. Andrés ha dicho que "no estuvo bien lo que hizo". Le ha pedido "que piense en las consecuencias de sus actos", aunque también ha explicado que está seguro de que Alonso Caparrós no es quien estuvo en esa entrevista, pues cree que le traicionaron los efectos de la medicación que toma. "No dudo que quisiera decirle eso a mi padre, pero no con el rencor y la rabia que lo hizo", ha confesado.