Rafael Nadal - Leonardo Mayer, en directo

El tenista español Rafael Nadal dijo tras lograr el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos que tiene que jugar mejor si quiere ganar a su próximo rival, el argentino Leonardo Mayer.

"Tengo que jugar mejor si quiero ganar a Mayer", afirmó Nadal a los periodistas al término de su partido de segunda ronda contra el japonés Taro Daniel, para el que necesitó casi tres horas y que acabó con un 6-7 (3), 6-4, 6-3 y 6-4 en el marcador.

"Sí, he jugado con más nervios de lo habitual y no he estado con la tranquilidad con la que he estado jugando el resto del año. Esa es la verdad, y toca aceptarla y no engañarse. Eso es lo que ha pasado", admitió el actual número uno del mundo.

Nadal analizó después del partido que en el primer set "hubo nervios" y no pudo ser "agresivo" y eso le hizo "jugar bajo presión" y permitió que su rival se sintiera "cómodo", pero se alegró de su recuperación, sobre todo a partir del tercer set.

Para el tenista mallorquín, que busca su tercer título de campeón en el Abierto de Estados Unidos, la clave de su victoria ante Daniel fue en los últimos dos sets, cuando el 'drive' empezó a funcionarle "un poquito más".

"Ha sido una buena lucha, creo que he mejorado en los últimos dos sets y eso es importante", indicó Nadal, quien añadió que está "satisfecho" porque "en días en los que no juegas bien y ganas, tienes opción de seguir mejorando, y creo que puedo jugar mejor".

En todo caso, apuntó que necesita jugar sintiendo que al darle a la bola no va a fallar, pero negó estar fatigado y repitió que está con la mente positiva, "hambriento de seguir jugando", y siendo el último gran torneo del año, va a "intentarlo todo".

Sobre su próximo rival, Nadal afirmó que el tenista argentino es un jugador de mucha calidad y "con un gran potencial", del que destacó su buen servicio y los golpes "muy duros" que pega desde el fondo de la pista.

"Es un jugador muy peligroso, pero creo que estoy preparado para jugar mejor que en estos días, y espero hacerlo mejor", añadió el mallorquín, quien pese a no haber podido sacar lo mejor de sí mismo en este partido, dijo que mantiene intacta la ilusión.

Nadal, cabeza de serie número uno en el último Grand Slam de la temporada, se enfrentará en tercera ronda al argentino Leo Mayer, quien por su parte venció este jueves al también japonés Yuichi Sugita por 6-7 (3), 6-4, 6-3 y 6-4.