Murray no jugará el US Open

Los intentos de Andy Murray por llegar a tiempo al Abierto de los Estados Unidos han sido para nada. El británico anunció este sábado que no jugará el último grande de la temporada por la lesión en la cadera que arrastra desde Wimbledon, la misma que le impidió estar en la gira de verano (Montreal y Cincinnati), y renunció a la pelea por recuperar el número uno del mundo, que será para Rafael Nadal o Roger Federer.

“Llevo arrastrando los problemas en la cadera desde París”, se arrancó el campeón de tres grandes en la sala de prensa del torneo. “He buscado soluciones, pero el dolor no remite. He descansado, he hecho rehabilitación y no me molestaba demasiado al jugar estos últimos días. Confiaba en que las dos semanas de descanso bastasen, pero no ha sido el caso”, insistió. “Hacer el esfuerzo de intentar ganar aquí podría provocarme mucho dolor. Y al final… no he venido a Nueva York a otra cosa que no sea ganar”.

Así, Murray se une a otras importantes bajas del top-10 en un torneo plagado de lesiones: Stan Wawrinka (cuatro), Novak Djokovic (cinco) y Kei Nishikori (10) tampoco estarán en Nueva York para jugar el último grande del curso.