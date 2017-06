Estas son las virtudes de los potenciales rivales de Rafael Nadal en Wimbledon

“Hay muchos jugadores difíciles aquí. Es importante tener un buen cuadro, pero para ganar la única clave es jugar bien. Va a tener que enfrentarse a jugadores buenos, pero lo ha visto y no le ha desagradado”. Francis Roig, uno de los entrenadores de Rafael Nadal, resumió así el sorteo del cuadro de Wimbledon, que este viernes dejó perfilado el camino del campeón de 15 grandes.

Antes de sentarse en la grada para ver cómo el mallorquín ganaba a Tommy Haas su segundo partido de exhibición en Hurlingham (6-4, 1-6 y 10-7), el técnico catalán radiografió en EL ESPAÑOL los puntos fuertes y débiles de los contrarios que se cruzarían con Nadal en Wimbledon, siempre según la fina lógica del ranking.

JOHN MILLMAN (137 DEL MUNDO, 28 AÑOS)

“Nadal nunca se ha enfrentado a él y no lo tenemos muy visto. Intentaremos mirar vídeos en internet para tener más información. En cualquier caso, por lo que sé, es un jugador agresivo, clásico de la escuela australiana. Tiene buen saque y tira plano, siempre hacia delante. Sabe escoger muy bien el momento de irse hacia la red. El debut es peligroso porque en un Grand Slam siempre hay más presión. Encima, en Wimbledon la hierba está muy nueva el primer día y es el primer torneo que vamos a jugar en la superficie, aunque haya competido dos exhibiciones en Hurlingham. La superficie no la tiene tan controlada como en tierra”.

DONALD YOUNG (NÚMERO 47 MUNDIAL, 27 AÑOS)

“Está jugando mejor últimamente. Es zurdo y muy rápido. Es un rival incómodo que suele jugar a dos o tres tiros. La forma de encarar un partido contra él es permanecer constante todo el encuentro y aceptar que será capaz de hacer muy buenos puntos, pero también de cometer errores. Que sea zurdo tiene importancia porque los efectos en hierba se multiplican, sobre todo al saque. Young juega muy rápido y esa es su mayor virtud, aunque también se le vuelve en contra muchas veces”.

KAREN KHACHANOV (NÚMERO 34 MUNDIAL, 21 AÑOS)

“Es un jugador en total proyección. Todo lo hace a lo grande: tiene muy buen saque y muy buenos golpes, fuertes y poderosos. Además, tiene la capacidad de jugar rápido y con cierto control. El otro día entrenamos con él y vimos que pese a su altura se mueve bien y que la velocidad no le desborda. Es muy peligroso, pero estaríamos hablando de una tercera ronda de Wimbledon y los rivales son todos de ese nivel. Contra estos contrarios hay puntos que cuentan más que contra otros, tres o cuatro puntos que pueden cambiar el partido. Y eso es precisamente lo que hay que intentar: que no sean tres o cuatro, que tenga que pelear cada intercambio. Y sobre todo hay que estar muy atinado cuando pongan la bola en juego con segundo saque. Con el primero no vas a romper, pero con el segundo cambia la historia”.

IVO KARLOVIC (NÚMERO 23 MUNDIAL, 38 AÑOS)

“Es un caso parecido al de Khachanov, pero mucho más exagerado. Con Karlovic es básico que Rafa saque bien y que no juegue peloteos fáciles. Al resto ya sabes que vas a tocar pocas bolas y que las oportunidades valen oro, que hay que aprovecharlas porque igual tienes una o dos en todo el partido. En todo caso, estaríamos hablando de la segunda semana. Para Rafa cafa parido que gana es confianza, más horas de competición en hierba y más facilidad para tomar las decisiones correctas”.

MARIN CILIC (NÚMERO SEIS MUNDIAL, 28 AÑOS)

“Es muy buen jugador, que además viene de hacer la final en Queen’s. Hay que intentar mantener el partido igualado. Si va por delante juega con mucho riesgo, apoyado en el gran saque que tiene y resta con presión. Es un tenista muy completo que ya ha conseguido cosas importantes aquí en Wimbledon. Sabemos perfectamente lo que es capaz de hacer Cilic, aunque posiblemente también sus puntos más débiles”.

ANDY MURRAY (NÚMERO UNO MUNDIAL, 30 AÑOS)

“Viene de hacer un año muy raro. Mejor encontrarnos con un Murray que no ha ganado partidos a la otra versión. De todas formas, en hierba juega muy bien, tiene un estilo que se adapta perfectamente. Murray es muy rápido y tiene buena mano. A veces hace tiros intermedios, no todo el rato juega con mucha intensidad. En césped, el tiro intermedio, ese que es un poco tonto, duele bastante. Tiene mucha habilidad”.

NOVAK DJOKOVIC (NÚMERO CUATRO MUNDIAL, 30 AÑOS)

“Es un poco lo mismo que Murray. Llevamos un tiempo esperando que despierte y seguro que va a despertar, aunque no es fácil. De un día a otro no se juega increíble. Le va a costar mucho volver a hacer lo que hizo, si es que lo hace, pero su candidatura a los grandes me parece incuestionable”.

ROGER FEDERER (NÚMERO CINCO MUNDIAL, 35 AÑOS)

“Vamos a ver cómo juega, hasta ahora lo ha hecho increíble. A Federer hay que intentar romperle esa manera que tiene de atacar en tromba, hacer que dude, algo que es complicado cuando compite entonado y con todo de cara. Es el rival que te quita más tiempo de todos. Sinceramente, yo creo que es el favorito para ganar Wimbledon”.