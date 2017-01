Nadal vuelve a las semifinales de un Grand Slam casi tres años después

La situación es crítica, pero resume por qué Rafael Nadal es candidato claro a ganar el Abierto de Australia. Milos Raonic ha perdido la primera manga de los cuartos de final que le enfrentan al mallorquín, pero tiene su quinta bola de set para ganar el segundo parcial en el tie-break, empatar el partido y convertir la noche en una pesadilla. Nadal le ha anulado las cuatro primeras (todas al saque, tres con 4-5 y otra en el desempate, con 4-6), pero esta vez está obligado a hacerlo al resto.

Antes de poner en juego la pelota, Raonic mira la posición de su rival, esperando encontrárselo arrinconado contra la pared, una señal de falta de coraje en un momento decisivo. El canadiense se equivoca, Nadal está subido encima de la línea de fondo. Raonic duda, quizás porque no se lo espera. Comete doble falta y deja escapar el tren. Su cabeza salta por los aires y de esa no se recupera. El español, que desmantela 6-4, 7-6 y 6-4 al número tres del mundo, llega así a sus primeras semifinales de un grande desde Roland Garros 2014 y se cita con Grigor Dimitrov (6-3, 6-2 y 6-4 al belga Goffin) por una plaza en la final del domingo.

