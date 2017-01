Pelotazo y bronca entre Wawrinka y Tsonga: "¿Qué estás mirando?"

No es que hubiera buen rollo entre Jo-Wilfried Tsonga y Stan Wawrinka en el duelo de cuartos de final del Abierto de Australia, finalmente ganado por el tenista suizo por 7-6, 6-4 y 6-3. O, por lo menos, así lo mostraron publicamente ambos tenistas mientras disputaban su partido.

"¿Qué has dicho? ¿Qué estas mirando? Eres tú el que se me ha quedado mirando, mira quien habla", le espetó Wawrinka. "No he dicho nada y no me he quedado mirándote", respondió Tsonga. La conversación no solo se quedó ahí sino que fue a más. "¿Qué dices? ¿Tú me miras y me hablas? ¿Qué buscas? Estás buscando problemas", gritó Wawrinka, que le recomendó al francés que se calmara: "Relax, relax". El pique duró unos 45 segundos.

¿El motivo? Varias acciones de un primer set muy igualado que acabó decantando el duelo para el tenista suizo, que se medirá en semifinales del primer gran torneo de tenis de esta temporada ante su compatriota Roger Federer. Especialmente tenso fue también el inicio del segundo set, donde Wawrinka dio un 'pelotazo' a Tsonga. A pesar de rápidamente disculparse, al francés no le sentó muy bien.

Ya acabado el partido, ambos tenistas se sacudieron los problemas y pasaron página del enfrentamiento dialéctico que habían tenido. "Yo estaba frustrado por perder el primer set y quizá no estuve correcto, pero fue un intercambio insignificante", comentó Tsonga. "Puede haber tensión entre los jugadores durante los partidos, el punto es que todo va bien después", añadió Wawrinka.

El pique entre uno y otro no nace en este partidos de cuartos en Melbourne. Ya en 2014, en la final de la Copa Davis que Suiza ganó a Francia en su propia casa (Lille), Wawrinka había hecho algunas declaraciones que 'hirieron' a Tsonga. "Es probable que sólo se hayan centrado en Federer que venía con problemas en su espaldas). Yo hice mi trabajo, les mostré que no soy número 4 del mundo por casualidad", comentó entonces Wawrinka. Al equipo francés, según informó L'Equipe en aquel fin de semana, le habrían sentado muy mal esas declaraciones, catalogando al suizo de "arrogante".