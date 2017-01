El imitador de Nadal que supera al propio Rafa

Empieza a ser toda una tradición que el imitador australiano Elliot Loney amenice el Open de Australia con sus geniales actuaciones transformándose en algunos de los tenistas más famosos del mundo. Una de sus imitaciones por excelencia es la de Rafa Nadal, cuyos gestos y voz iguala a la perfección. Así queda demostrado un año más en un vídeo subido a Twitter por el joven tenista kazajo Alexander Bublik. En él, aparece realizándole una entrevista al imitador de Nadal que supera al propio campeón de 14 Grand Slams.

While rain delays at #ausopen I caught Rafa for a short interview and it's absolutely savage 🤙🏾😂 pic.twitter.com/PWkVYpmuPY