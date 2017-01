Así ve Toni Nadal el potencial camino de Rafa en el Abierto de Australia

“El único rival que tenemos es Florian Mayer, los otros son teóricos. No sé si vamos a ganar la primera ronda, como para pensar en las siguientes”. Como siempre, Toni Nadal descarta la idea de mirar más allá del cruce inicial ante el alemán y no piensa en nada más. Este viernes, tras el sorteo del cuadro del Abierto de Australia, el tío y entrenador de Rafael Nadal se sentó con EL ESPAÑOL y repasó las cualidades de los contrarios que el mallorquín podría encontrarse en el camino hacia el título, aunque luego todo dependerá de si se cumple la lógica del ránking o acaba rompiéndose.

Florian Mayer (número 49 mundial, 31 años)

“Es incómodo, atípico a nivel de golpes. No te deja mucho ritmo, sabe jugar y tiene tiros diferentes al resto. Tu ves jugar a Mayer y no parece un gran jugador, pero luego es un rival que entiende bien el juego y que sabe competir de sobra. Todos los rivales son difíciles. Sé que puede sonar a obviedad, pero es así. Hace tiempo que no veo contrarios fáciles en el circuito. Verdasco tampoco venía jugando exageradamente bien el año pasado y teníamos un cara a cara muy favorable contra él. ¿Qué pasó? Que jugó muy bien, ganó y nos dejó fuera a la primera”.

Marcos Baghdatis (número 36 mundial, 31 años)

“Se da la circunstancia de que es un jugador que lo hace todo muy bien, pero nada especialmente determinante. Al final, cuando juegas con uno u otro, necesitas algo diferente, al máximo nivel. La cabeza, el saque, la derecha, el revés… Todos los grandes jugadores tienen algo determinante. Los campeones como Djokovic lo tienen todo. Raonic tiene algo determinante, que es el saque, y sabes que no va a fallar casi nunca. Rafael tenía la cabeza, que era determinante y le ayudaba a meter una más. Federer tiene otras cosas… A Baghdatis creo que le ha faltado algo, no sé si ahora le sigue faltando o no”.

Alexander Zverev (número 24 mundial, 19 años)

“Hace años dije que sería número uno. Entrenamos con él en Basilea y me pareció muy bueno, y lógicamente ahora me lo sigue pareciendo. Le vi jugar el otro día en Perth contra Federer a un nivel altísimo. Es muy completo, saca y resta bien, le pega fuerte desde los dos lados y es serio, está por la labor. Esto es muy importante. Kyrgios es muy bueno, pero no sabes nunca si va a jugar al 100% o no. En cualquier caso, esta generación tiene que ser la que pegue el golpe encima de la mesa: Zverev, Kyrgios, Thiem… El que consiga estar más semanas competitivo, el que consiga afrontar mejor los momentos complicados, será probablemente el que se lleve la mayoría de los torneos”.

Gael Monfils (número seis mundial, 30 años)

“Tiene un físico increíble. Llega a bolas que son imposibles para otros jugadores. Creo que ha sido un talento un poco desaprovechado, porque su potencial le habría dado para estar más arriba. Falla poco cuando quiere, tienes que ganarle el punto una y otra vez. Nosotros jugamos contra él la final en Montecarlo el año pasado y cuando bajamos un poco se nos echó encima porque seguía estando en el partido. Es un atleta total. No me sorprendió que se clasificase para la Copa de Maestros de Londres porque es uno de los candidatos siempre”.

Milos Raonic (número tres mundial, 26 años)

“Rafael empezó jugando muy bien en Brisbane contra él hace unos días, salió mentalizado de ser agresivo, pero cometió un error al resto: le fue dando metros y Raonic lo aprovechó para entonarse. Le dije varias veces que se metiese dentro de la pista, pero no lo veía. Lo probó dos veces y le metió dos cañonazos. Visto lo visto, debería haber probado a irse más veces hacia delante. También es cierto que hubo un momento en el que se puso a jugar muy bien desde el fondo de la pista, muy agresivo. El trabajo que hicieron el año pasado Carlos Moyà y Riccardo Piatti fue bueno. Y Raonic es uno de los que sabíamos que estaría arriba en la pelea”.

Novak Djokovic (número dos mundial, 29 años)

“La temporada pasada jugó una final increíble contra nosotros en Doha, no falló absolutamente nada. Rafael no tuvo la convicción de intentar hacer algo más. Luego, en Roma creo que podría haberle ganado porque estuvo muy cerca. En tierra no vi a Djokovic mejor que a Rafael. Ya habíamos tenido el problema de la muñeca en Madrid, pero sin esa lesión habríamos podido hacerle frente en París. Luego siguió jugando muy bien, pero se encontró con un Murray que no falló. Creo que notó un poco la presión que no había tenido en los últimos años, al verse muy superior y jugar con la tranquilidad de no tener a nadie que le apretase. Murray estuvo dispuesto a hacerle frente, a una más. Mantener el nivel inmaculado que había demostrado anteriormente no era fácil”.

Andy Murray (número uno mundial, 29 años)

“Siempre fue agresivo cuando jugó con Rafael, con algunos jugadores pasó a atacar más. El cambio principal de Murray no es tanto de agresividad como de mentalidad. Le he visto jugar en este torneo alguna final contra Djokovic y cuando tenía el partido bien encarrilado se venía abajo. Ahora no le pasa eso, ha sabido mantenerse si las cosas no le han ido muy bien. Esto es lo que le ha dado la posibilidad de ser un jugador mejor. Al final, cuando eres de los mejores vas a buscar el punto, no esperas que el rival falle. Particularmente, creo que Djokovic es un poco más fiable, pero si Murray juega como en la última parte de 2016 no sé por quién apostar a día de hoy”.