Espectacular comienzo de los octavos en San Pablo

La intensa jornada matutina en el San Pablo citaba en sus dos pistas a 32 parejas de ambos cuadros en busca de los cuartos de final del Sevilla Open. Dos pistas, 16 partidos y la pasión por el mejor pádel del mundo en Sevilla.

Sáinz-Triay 6-1/6-2 Pérez-Márquez

En la central se veían las caras Gemma Triay y Lucía Sainz frente a Cynthia Pérez Doménech y Noelia Márquez. Serían Gemma y Lucía las que iban a marcar la pauta del encuentro desde el inicio, dominando los cinco primeros juegos del set. Sus rivales tan solo lograban firmar un juego en la primera manga que terminaría con un 6-1 en menos de 20 minutos de juego. La velocidad de bola propuesta por las jugadoras que dirige Pablo Aymá se antojaba un obstáculo insalvable para Pérez y Márquez. Sin embargo, el segundo set, mostró más resistencia por parte de Cynthia y Noelia que consiguieron anotarse dos juegos para terminar cediendo por 6-2. En poco más de una hora y ocho minutos, la pareja número 4 del mundo confirmaba presencia en la siguiente fase del torneo.

Amatriaín-Llaguno 6-3/6-4 Osoro-Eyheraguibel

Para el segundo turno de la matinal en la pista central, choque entre Elisabet Amatriaín y Patricia Llaguno frente a Aranzazu Osoro y Paula Eyheraguibel. Serían las argentinas las que comenzaban sorprendiendo a la pareja número 3 del ranking World Padel Tour, rompiendo de salida el servicio de sus oponentes. Sin embargo, en el cuarto juego, Patty y Eli ya habían logrado recuperar lo perdido con un break que ponía el 2 a 2 en el marcador. Un nuevo break en el quinto, ponía a las jugadoras que entrena Neki Berwig con el set en sus manos 6-3 en poco más de 36 minutos. De nuevo Eyheraguibel yOsoro sorprendía de salida a la riojana y la murciana con un break de salida en la segunda manga. La respuesta de Llaguno y Amatriaín llegaba en el tercer juego, pero ese break recuperado volvía a desaparecer gracias a una inspirada Aranzazu Osoro que capitalizaba el juego de la pareja. El duelo entró en una vorágine de breaks y contra break que terminaría de nuevo con Patty y Eli tomando el control gracias a la aparición de nuevo en escena de la mejor versión de Llaguno. Un marcador de 6-4 con un nuevo break de diferencia consumaba el pase a la siguiente ronda para Llaguno y Amatriaín.

Galán-Villalba 6-0/6-0 Medina-Siveiro

En la pista Club, duelo entre Alba Galán y Mari Carmen Villalba ante Andrea Medina y Clara Teresa Siveiro. Galán y Villalba salieron a tope no dando opción a sus rivales en el primer set, firmando un 6-0 en menos de 16 minutos de partido. Un verdadero monólogo sobre la pista con las jugadoras que dirige Ramiro Choya manejado los tiempos y el juego a su antojo. Un dominio sin apenas contestación que se prolongaba en la segunda manga, con Galán y Villalba muy concentradas exhibiendo las virtudes que hacen grande su juego. La pegada de Galán y el control de los espacios de Villalba, desarbolaban cualquier intento de entrar en el partido de Medina y Siveiro. Otro 6-0en menos de 47 minutos, ponía a Galán y Villalba en los cuartos de final del Sevilla Open.

Díaz-Capra 7-5/6-1 Gomes-Moreno

Para el segundo turno en la pista Club, estreno de los octavos del cuadro masculino con el encuentro entre Godo Díaz y Luciano Capraante Ernesto Moreno y Chico Gomes. Un comienzo duelo duro, intenso y muy reñido. Tras 10 juegos nadie había logrado un break, hasta que en el decimoprimero, llegaba la rotura para Díaz y Capra y con ella el primer set . El bonaerense encontraba cada vez mejor los ángulos para sus tiros y el quilmeño desplegaba su entrega y su pegada. Una fórmula devastadora para sus rivales que en el segundo set, se veían superados por un claro 6-1 que abría las puertas de los cuartos para la pareja argentina en una hora y 28 minutos.

Moyano-Grabiel 3-6 Belluati-Galán

Llegaban emociones fuertes a la pista central con el encuentro entre Ramiro Moyano y Maxi Grabiel frente a Juan Cruz Belluati y Alejandro Galán. Tras 6 juegos caracterizados por un intenso y veloz intercambio, llegó la rotura a favor de Galán y Belluati. Un break de diferencia que marcaría el destino del primer set que caería del lado de la dupla hispano argentina por 6-3 cuando apenas se habían alcanzado los 35 minutos de duelo en la pista central. En el segundo set, a medida que Moyano fue encontrando acomodo a su pegada y Grabiel manejando el ritmo con su toque, el duelo se equilibró. Un break en el séptimo juego desequilibraba el set, que caería del lado de los platenses por 6-3. Una tercera manga agónica, iba a dar el pase a una de las dos parejas. Los cuatro jugadores en su mejor versión y con un ritmo de bola más bajo para minimizar errores, ofrecieron una tercera manga apasionante y muy disputada. Un break a favor de Grabiel y Moyano en el séptimo juego y su posterior consolidación, ubicaban a los jugadores que entrena Rodrigo Ovide a las puertas de los cuartos de final con 5-3. De nuevo al resto, Grabiel y Moyano asestaban otro zarpazo para meterse en cuartos cerrando el duelo con un 6-3 al filo de las dos horas de juego.

Sánchez-Ortega 3-6/6-2/6-3 Mesa-Talaván

En la pista club, encuentro entre una pareja de reciente cuño como Marta Talaván y Carla Mesa frente a las ganadoras del Santander Open, Marta Ortega y Ariana Sánchez. El primer set estuvo marcado por los errores no forzados de Marta y Ariana, que no lograban encontrar acomodo en la pista frente a una acertada Marta Talaván y una Carla Mesa muy precisa en sus envíos con gran acierto a la hora de manejar el ritmo. Una rotura en el quinto a su favor, les concedía la ventaja necesaria para llevarse el primer set por 6-3 en 40 minutos. No se hizo esperar la reacción de Mara y Ariana, que comenzarían quebrando el saque de sus oponentes de salida en el segundo set. A medida que Ortega y Sánchez iban acumulando buenas acciones, Mesa y Talaván empezaban a ver penalizados sus errores no forzados. Un 6-2 obligaba a una resolución en el tercer set. Un escenario donde brillaría Marta Ortega, más agresiva, intensa y veloz en sus tiros. Un break de salida para la madrileña y la catalana las colocaba en ventaja en el set. Cuando sacaban con 5-2 para cerrar el partido, una postrera reacción de Mesa y Talaván, obligaba a Marta y Ariana a un último esfuerzo para confirmar al resto su presencia entre las ocho mejores parejas del torneo hispalense, con un 6-3 final tras más de una hora y cuarenta minutos.

Reiter-Navarro 6-1/6-3 Brea-Pujals

El último turno en la matinal de la pista 2, sería para la pareja formada por Cecilia Reiter y Carolina Navarro, frente a otro binomio hispano argentino como el formado por Sara Pujals y Delfina Brea. Reiter y Navarro pusieron pronto tierra de por medio con respecto a sus rivales con un break al inicio. Una rotura producto del trabajo de Reiter y la definición de la exquisita pala de Carolina Navarro. Brea y Pujals tan sólo serían capaces de anotarse un juego, en un set que terminaría en 6-1 para la pareja dirigida por Horacio Álvarez Clementi. Delfi Brea y Sara Pujals se mostraron algo más entonadas en el segundo set, pero llegaron algo tarde para discutir la hegemonía de Reiter y Navarro que con otro 6-3 confirmaban presencia en la siguiente ronda.

Tenorio-Marrero 6-2/6-3 Nogueira-Pavón

En la central, el programa matinal de estos octavos tocaba a su fin con el duelo entre Cata Tenorio y Marta Marrero frente a Ana Catarina Nogueira y Valeria Pavón. Es estreno en el cuadro de la pareja número 2 del torneo, iba a dejar claro su gran estado de forma llevándose la primera manga por un claro 6-2, frente a unas rivales que venían de un maratoniano duelo de más de tres horas para estar en octavos. Tenorio y Marrero no aflojaron su vertiginoso ritmo de partido. La pegada de Marrero abría el camino a cuartos para que las jugadoras de Juan Alday alcanzasen la siguiente fase con un 6-3 en el segundo set antes de cumplirse la hora y cuatro minutos de duelo.