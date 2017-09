Un ritmo frenético marca la pauta en los primeros duelos del cuadro masculino

El cuadro final del Sevilla Open, comenzaba su puesta en marcha en el San Pablo con doble actividad, toda vez que los 12 partidos programados para esta ronda en el cuadro masculino iban a tener lugar en las dos pistas instaladas en el escenario principal. En la pista 2 o pista Club, llegaba el turno para dos jóvenes debutantes en un cuadro final, Jorge Nieto y Javier Rico frente a Gerard Company y Javier Escalante. Un duelo disputado a un ritmo vertiginoso, con Escalante y Company aceptando el reto veloz propuesto por Nieto y Rico. Un break en el octavo juego a favor de la pareja hispano argentina, les permitiría llevarse la primera manga por 6-3 en poco más de 27 minutos, frente a dos rivales que luchaban cada bola hasta el final. Esa lucha fueron capaces de mantenerla Rico y Nieto en el segundo set, donde estuvieron poniendo en jaque el servicio de Escalante y Company en numerosas ocasiones. Sin embargo, la pareja hispano argentina fue capaz de mantener su servicio y aprovechar la ocasión de break que aparecía en el decimoprimer juego para colocarse con 6-5 y materializando de nuevo su saque, para meterse en la siguiente ronda con 7-5 en una hora y 21 minutos de partido.

Jardim-Quiles 7-5/6-4 Javier Ruíz-Uri Botello

La pista central, asistía al duelo entre Marcello Jardim y Federico Quiles frente a Javier Ruiz y Uri Botello. Un comienzo muy igualado del choque donde cobraron protagonismo los jugadores del revés de ambas parejas, Quiles y Ruíz encargados de definir y batirse en preciosos duelos cruzados. En el octavo juego, llegaría el desequilibrio a favor de Botello y Ruíz que aprovecharon un par de errores no forzados de sus oponentes para asomarse al primer set con 5-3. Pero ahí llegó una reacción eléctrica de Quiles y Jardim que conseguían anotarse los tres juegos siguientes con dos breaks incluidos. La versión más certera y agresiva de Quiles iba a dictar sentencia en la primera manga, cerrando con un 7-5 en poco más de 56 minutos de durísimo primer episodio.

Botello y Ruíz parecieron acusar el golpe anímico, volviendo a ceder de salida su saque en el segundo set. Esa ventaja, iban a conservarla con solvencia el brasileño y el argentino hasta llegar al desenlace del set con una renta a postre definitiva. Con un 6-4 el binomio Jardim-Quiles inscribía su nombre en la ronda de las 16 mejores parejas en Sevilla.

Pablo Lijó-Guillermo Lahoz 6-1/7-4 Borja Yribarren-Juan Manuel Vázquez

Para el segundo turno en la pista Club duelo entre Pablo Lijo Santos y Guillermo Lahoz frente a Borja Yribarren y Juan Manuel Vázquez. Serían Lijó y Lahoz los primeros en asumir el mando del partido, quebrando el saque de sus rivales en el segundo juego. Lahoz manejaba desde la derecha a su antojo, habilitando los momentos para que apareciese la pegada de Lijó. Un dominio que se tradujo casi en un monólogo en la primera manga, con claro 6-1 a favor del gallego y el madrileño en apenas 23 minutos de juego. Para el segundo set, Vázquez e Yribarren lograron asentarse mejor sobre la pista del San Pablo, defendiendo con mayor solvencia su saque como receta para entrar con más opciones en el partido. Un conato de mejoría que cercenaban Lijó y Lahoz en el tercero con otro break a su favor que a la postre sería suficiente para meterse en octavos con un 6-4 en poco más de una hora y seis minutos de encuentro.

Díaz-Capra 6-1/6-1 Nicoletti-Gutiérrez

En la pista central, llegaba el momento para que Matías Nicoletti y Cristian Germán Gutiérrez midiesen sus fuerzas ante Gonzalo Díaz y Luciano Capra. Serían Godo y Lucho los primeros en cobrar ventaja en el electrónico con un break en el segundo juego, producto del sutil control de Godo Díaz y de la capacidad de Capra por recuperar cualquier bola y cerrar los espacios. Esa mezcla tan habitual como letal en el circuito y que iba a colocar a Díaz y Capra con una clara ventaja en el primer set. Una primera manga que caería del lado del quilmeño y el bonaerense por un rotundo 6-1 en apenas 35 minutos de duelo.

La misma tónica prevaleció en el segundo set, con un break a favor de Díaz y Capra en el tercero que los volvía a colocar en ventaja en el set y con las mismas sensaciones. Otro 6-1 finiquitaba el pase a la siguiente ronda de la competición para Godo y Lucho que apenas necesitaron una hora y 10 minutos para plantarse en la siguiente instancia.

Moreno-Gomes 6-4/7-5 Ruíz Nerone

El turno matutino en la pista club, bajaba el telón con el duelo Francisco Gomes y Ernesto Moreno ante Alejandro Ruiz y Sebastián Nerone. Gomes y Moreno conseguían imponer su ritmo de juego en la primera manga. Castigaban cada error no forzado de la dupla Nerone y Ruíz que no encontraban buenas sensaciones en la pista. Un 6-4 para la dupla hispano brasileña los colocaba al frente de un choque donde el control de Moreno y la garra de Gomes no encontraban respuesta efectiva por parte de Nerone y Ruíz. Sin embargo, el pelaje competitivo de Seba Nerone y la potencia del malagueño Ruíz, comenzaron a encontrar acomodo en la segunda manga, donde tras 10 juegos disputados ningún binomio podía presumir de haber obtenido un break. Cuando todo apuntaba a una definición del set en el tie break, llegaba la rotura en el 12º juego a favor de Gomes y Moreno que por segundo torneo consecutivo se metían en los octavos de final (7-5).

Galán-Belluati 6-3/6-3 Sánchez-Icardo

El cierre a la jornada matinal en la pista central corría a cargo de otros debutantes en estas lides, Sergio Icardo y José David Sánchez Serrano que medían sus fuerzas ante Alejandro Galán y Juan Cruz Belluati. Serían estos últimos los encargados de tomar la primera ventaja, rompiendo de salida el servicio de Icardo y Sánchez. Una inercia dominante con Galán excelso en la pegada y con un Belluati muy fino en el control del ritmo del duelo. En 27 minutos el primer set caía de su lado por 6-3. Para el segundo set, de nuevo Galán y Belluati lograban cobrar una renta importante quebrando el servicio de Icardo y Sánchez en el tercer juego. Una ventaja bien defendida por los jugadores dirigidos por Mariano Amat que solventaban su pase a octavos con otro 6-3 en una hora y 14 minutos de partido.