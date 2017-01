Justin Bieber descubre la dureza del hockey hielo empotrado contra un cristal

Justin Bieber no pierde el tiempo. Lo mismo se pone una camiseta del Barcelona que juega al fútbol, al baloncesto o a lo que lo inviten. Aunque, todo sea dicho, la última intentona no le ha salido demasiado bien. En un partido de hockey hielo entre famosos, lo han estrellado contra el cristal. Sí, de broma, pero así ha acabado el cantante de pop.

El partido lo había organizado la NHL con motivo del All Star de la liga. Su idea es que los famosos hicieran de teloneros de los jugadores profesionales. Y Justin Bieber, como buen canadiense y aficionado del hockey hielo, hizo lo propio dando espectáculo. Junto a él, otros muchos famosos, como Cuba Gooding Jr. participaron en el evento organizado por la competición.

Definitely a bit of a Chris Pronger/Justin Bieber rivalry building here. pic.twitter.com/U6L7lQdIrI