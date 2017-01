El equipo que hipnotiza a sus jugadores para que lancen bien las faltas

Los clubes, como es normal, hacen casi cualquier cosa con tal de conseguir los resultados esperados. Unos gastan millonadas en fichajes, otros apuestan por técnicos veteranos o jóvenes, otros buscan triunfar con la cantera… Sin embargo, pocos se han planteado hacer lo que el Chiapas, equipo de la primera división mejicana. Ellos han decidido llamar a un experto en hipnosis y éste les ha prometido que, gracias a él, los jugadores mejoran sus habilidades.

El equipo llevó a cabo la prueba el pasado día 24. Luis Guillen, maestro en hipnosis, hizo que Christian ‘Hobbit’ Bermúdez se durmiese. Lo hace con un pequeño toque en el brazo derecho, tal y como se puede ver en el vídeo. Después, el hipnotizador lo coge y lo mantiene dormido durante un buen rato mientras el resto de sus compañeros entrenan. Lo despierta cuando ha pasado un minuto, pero después vuelve a dormirlo y a despertarlo.

Christian 'Hobbit' Bermúdez fue hipnotizado por @luiseguillen para mejorar su desempeño deportivo en el estadio Zoque. pic.twitter.com/pu3HhTUe7B — Jaguares de Chiapas (@Chiapas_FC) 24 de enero de 2017

Tras ser hipnotizado, el jugador pone una barrera al borde del área y lanza una falta, y el resultado es que Christian ‘Hobbit’ Bermúdez mete el balón por toda la escuadra. Y su equipo tuitea: “Primer resultado de entrenamiento mental con hipnosis”.

Actualmente, el Chiapas es el 12º clasificado de la liga mejicana y, que se sepa, no ha vuelto a realizar ningún entrenamiento más con hipnosis. Pero, si quieren ganar un Mundial, no duden: la solución no es un entrenador personal, sino un hipnotizador. Así de sencillo.