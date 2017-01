Lorenzo: "Tengo el talento y el potencial para volver a ganar el título"

Cuando el jueves llegó a Bolonia para preparar la puesta de largo de su estreno vestido de rojo, lo primero que hizo fue visitar la fábrica de Borgo Panigale. “La pasión con la que se trabaja aquí es única y no me esperaba el recibimiento que me brindaron los trabajadores”, confesó Jorge Lorenzo a lomos de su nueva Desmosedici. Sus primeras palabras durante la presentación del equipo Ducati 2017 fueron para agradecer el cariño con el que le han recibido en la marca italiana y para confesar su nerviosismo. “Estoy orgulloso de pertenecer a esta gran familia y ahora mismo estoy casi más nervioso que en las carreras”, señaló el piloto español, incapaz de borrar de su rostro una sonrisa de felicidad porque se siente arropado y querido.

Después de nueve temporadas en Yamaha, a la que dio tres títulos de campeones del mundo, Lorenzo decidió dar un giro revolucionario a su carrera deportiva y decidió fichar por Ducati gracias a la confianza que le transmite Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, con el que coincidió hace años cuando ambos trabajaban para Aprilia. Al final de la temporada 2013, el ingeniero italiano desembarcó en la fábrica de Borgo Panigale para poner orden en el departamento de carreras y, tras años de duro trabajo, ha conseguido una construir una Ducati Desmosedici que ha dado un salto de calidad incuestionable después de que el equipo oficial consiguiera dos victorias tras seis años de sequía, nueve podios y tres poles. “No hay excusas para no luchar por el campeonato del mundo, por eso hemos fichado a Jorge Lorenzo. No será fácil porque nuestros adversarios son muy fuertes”, aseguró Dall’Igna.

Mientras sus nuevos jefes italianos le exigen ganar, Lorenzo no se queda atrás y promete grandes logros. “Cuando uno ha tenido la fortuna de ser campeón del mundo, no puedo aspirar a otra cosa que no sea ganar el título. Tenemos el talento, el potencial, el método y la magia para conseguir lo que queremos, pero soy consciente de la dificultad del reto. Si somos fuertes regularmente, al final saldrá el resultado que esperamos”, valoró el piloto español, que se ha desprendido del halo angelical y ha añadido a su dorsal 99 unos cuernos de diablillo sobre la cúpula de una Desmosedici que le ha sorprendido por su estabilidad y manejabilidad a pesar de la enorme potencia de su motor.