Rossi, en la presentación de Yamaha: "Maverick me ha impresionado desde el primer día"

El Distrito Telefónica, sede de la compañía de telecomunicaciones en Madrid, ha servido como escenario para la puesta de largo del equipo Movistar Yamaha MotoGP 2017 y para presentar en sociedad a la nueva pareja formada por Valentino Rossi y Maverick Viñales. El piloto italiano, que afronta su duodécima temporada en la fábrica de Iwata, estrena compañero de equipo tras la marcha de Jorge Lorenzo a Ducati y después de unas campañas en la que la relación entre ambos era inexistente.

“Las primeras impresiones de la M1 son buenas y confío en que podamos ser más fuertes que en 2016. Estoy acostumbrado a tener compañeros fuertes, pero Maverick me ha impresionado desde el primer día. Lamentablemente, para mí ya es muy fuerte. Me hubiera gustado que le hubiera costado un poco más”, explicó Il Dottore, que tendrá en su nuevo compañero de equipo el principal rival a batir.

Para Maverick Viñales es su tercera campaña en la categoría reina y, tras dos años en Suzuki, debuta esta campaña en la fábrica de Iwata. “Cuando me subí a la Yamaha intenté pilotar como me gusta, me adapté rápido y me sorprendió ser tan rápido con ella en poco tiempo. La parte donde la Yamaha me permite aprovechar mi pilotaje es en la tracción. Tenemos que hacer una buena moto para el final de carrera y tengo nueve días de pretemporada para exprimir al máximo el potencial de la moto y aprender todo lo que pueda. Voy a darlo todo para ser campeón del mundo este año”, aseguró el nuevo piloto del equipo Movistar Yamaha.

La YZR-M1 2017 muestra un aspecto exterior similar a la de la pasada temporada, aunque ya sin los apéndices aerodinámicos prohibidos a partir del presente curso. “Por fuera, la M1 es muy similar a la de los últimos dos años y, simplemente, hemos quitado las aletas; pero por dentro es completamente distinta a la de 2016”, asegura Kouichi Tsuji, general manager de Yamaha Motor Co. y responsable de Motorsport Division, antes de que la pretemporada comience a rodar el próximo día 30 en el circuito malasio de Sepang.