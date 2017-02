A la nueva McLaren de Fernando Alonso no la conoce ni su padre

Este viernes nace una nueva McLaren para Fernando Alonso. Un nueva McLaren que rompe con el pasado hasta el punto de renunciar al aceite y la gasolina de antaño tras asociarse con Castrol y BP respectivamente en un monoplaza que cambia radicalmente sus colores para sorprender al mundo.

How do you paint an #F1 car? Ahead of our launch on Friday, the paintshop reveals how the #MCL32 was dressed: https://t.co/SmpWLonnQcpic.twitter.com/NC0rjEGIs6