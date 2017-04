Real Madrid - FC Barcelona, en directo

Actualizar 22.46 h. FINAL Dicho esto, me despido. En unos momentos tendréis el resumen del partido por Daniel Calle y todo lo que ha generado este Clásico. Muchas gracias por seguir el directo en EL ESPAÑOL y que pasen una muy buena semana. 22.45 h. FINAL Con este resultado, la Liga se queda aún más abierta. El Barcelona es líder con 75 puntos y le sigue el Madrid con otros 75. Eso sí, el Real Madrid tiene un partido menos, el que tiene que disputar contra el Celta. 22.42 h. FINAL Han pasado muchas cosas. Voy a intentar resumirlas. Se adelantó primero el Madrid con un tanto de Casemiro, después marcaron Messi y Rakitic, hizo el empate James y, finalmente, volvió a aparecer el astro argentino para dar la victoria al conjunto azulgrana. 22.39 h. FINAL ¡¡¡¡¡Vaya Clásico que hemos vivido!!!!! El Barcelona se ha llevado la victoria con un gol de Messi en el último minuto. 22.38 h. FINAL El Barcelona se coloca líder de la Liga tras ganar el Clásico. 22.37 h. MINUTO 93 ¡¡¡¡¡¡¡¡FINAL!!!!!!!!! 22.36 h. MINUTO 92 ¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOLLLLL DE MESSI!!!!!!!!! 22.33 h. MINUTO 89 ¡¡¡¡¡¡¡TUVO OTRA EL MADRID!!!!! Disparó Marco Asensio, pero detuvo de nuevo Ter Stegen. 22.32 h. MINUTO 87 ¡¡¡¡¡¡¡¡TUVO EL MADRID EL GOL DE LA VICTORIA!!!!!!! Disparó de nuevo James, pero detuvo Ter Stegen. 22.30 h. MINUTO 86 El Madrid empata el partido. La pone Marcelo desde la izquierda y entra James desde atrás para hacer el empate. 22.29 h. MINUTO 85 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOLLLLLL DE JAMES!!!!!!!! 22.28 h. MINUTO 84 Con tantas cosas ocurriendo a la vez no he dicho nada, pero ha habido otro cambio: se marchó Benzema y entró André Gomes. 22.26 h. MINUTO 82 ¡¡¡¡¡¡¡¡EL PARTIDAZO DE MESSI!!!! Se ha vuelto a ir de su par y ha disparado, pero ha despejado Keylor Navas. 22.25 h. MINUTO 80 ¡¡¡¡¡¡La tuvo Piqué, pero falló delante de Keylor Navas!!!! Mucho mejor ahora el Barcelona con un jugador más. 22.24 h. MINUTO 79 22.22 h. MINUTO 78 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ROJA A SERGIO RAMOS!!!!!!! Se iba Messi solo. 22.20 h. MINUTO 77 Aquí, Cristiano Ronaldo se lamenta tras fallar una ocasión. 22.19 h. MINUTO 76 ¡¡¡¡¡¡Ocasión ahora para Cristiano Ronaldo!!!!! Le pegó el portugués, pero detuvo Ter Stegen. 22.17 h. MINUTO 74 Se adelanta el Barcelona en el marcador. Recorta Rakitic a su par desde fuera del área y la pone en el palo largo. 22.16 h. MINUTO 73 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOLLLLL DE RAKITIC!!!!!!!! cargando