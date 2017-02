Cristiano Ronaldo, cazado abrazando cariñosamente a Diego López en los vestuarios

Cristiano Ronaldo no dudó en saludar a Diego López. Antes del partido que enfrentaba al Espanyol y al Real Madrid, el portugués se acercó al portero en el vestuario: bromeó sobre su pelo -”ahora tienes más”- y después le dio un abrazo. Eso sí, no sabía que tenía a las cámaras grabando, y entonces se ‘avergonzó’. Eso, antes de que el conjunto blanco se hiciera con la victoria (2-0) con sendos goles de Morata y Bale.

Cristiano Ronaldo to Diego Lopez in the Bernabéu tunnel: "Oh I see you have more hair now" 😂😂😂 https://t.co/IsvcGRrSYz