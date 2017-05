Piqué: "Los árbitros han podido influir en la Liga"

Gerard Piqué habló en la previa de la final de la Copa del Rey que medirá al FC Barcelona ante el Deportivo Alavés, para la cual, en su opinión, "no sirven de nada" los enfrentamientos ligueros entre ambos.

"Han sido la revelación porque han hecho las cosas muy bien, tienen ahora una oportunidad única e histórica, e irán muy motivados. Tenemos que igualar su motivación y luego hacer valer nuestra calidad. Será difícil, hay que controlar y salir fuerte desde el principio", aseguró el central azulgrana.

Sobre la despedida de Luis Enrique del club, Piqué reconoció que "lo fácil sería quedarse con los títulos que han sido muchos, pero me quedo con su forma de hacer. Sé que con vosotros no ha tenido la mejor relación, pero en el vestuario nos ha ganado a todos. Quiero que se vaya con victoria y con un título y que se vaya bien. Ha dado tres años muy buenos".

Por otra parte, cuestionado acerca de los problemas del Barça en la Liga, Piqué no se mordió la lengua: "Creo sinceramente que los árbitros han podido influir, pero no buscaré un listado. Han ganado ellos y hay que pasar página. Esta experiencia debe servir para instaurar el VAR. Quejarse no ayuda y no sirve de nada. Hay partidos que podíamos haber hecho más. A veces estar a la altura el rival no es suficiente. Es una lección de cara al futuro, tenemos que ser superiores y mejores".

Además, ahondó en el uso del videoaarbitraje: "Con el VAR se reducen los errores y los equipos tienen las mismas opciones. Con el VAR se les sacará mucha responsabilidad a los árbitros en acciones clave. Habrá menos errores. El Madrid ha ganado la Liga y hay que pasar página, pero a veces te sientes penalizado más de la cuenta".