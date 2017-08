Champions: grupos diabólicos para Madrid y Atlético, suerte para Barça y Sevilla

Borussia Dortmund y Tottenham para el Real Madrid. Chelsea y Roma para el Atlético. La Juventus para el Barça y el Liverpool para el Sevilla. Todo lo bueno que fue el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones con los equipos de Valverde y Berizzo fue de malo para los equipos de Madrid. Tanto los de Zinedine Zidane como los de Diego Pablo Simeone tendrán que remar desde el minuto uno de esta nueva Champions en la que a falta de un grupo de la muerte serán dos los que centren todas las miradas. [Así te hemos contado el sorteo de la primera fase de la Champions]

Lo peor fue para los blancos, que se tendrán que enfrentar a los subcampeones de Alemania e Inglaterra en un grupo H en el que jugarán cuatro partidos duros (ida y vuelta) que aumentarán su desgaste durante la temporada. Los de Zidane reeditarán duelo con el Borussia Dortmund, equipo contra el que ya se enfrentaron en la fase de grupos de la pasada edición, que acabó con la Duodécima. Entonces empataron tanto en Alemania como en España (2-2 en ambos partidos), pero los teutones quedaron en el primer lugar del grupo.

Además, el duelo contra el Tottenham será la vuelta a Londres de Bale y Modric, en un encuentro que no se jugará en White Hart Lane, el estadio en el que militaron los dos actuales jugadores del Real Madrid. El partido será en Wembley por las obras en el estadio del equipo inglés, en construcción de uno nuevo. Entrenado por Pochettino (exjugador y exentrenador del Espanyol), los londinenses son un equipo en claro crecimiento, aunque en Europa dejaron mucho que desear el pasado año al caer eliminados en la primera ronda de la Champions.

El Real Madrid ya se enfrentó al Tottenham en los cuartos de final de la temporada 2010/11, ganando 4-0 en el Bernabéu y 0-1 en Londres. En esa misma ronda, un año después, los blancos se enfrentaron al APOEL de Nicosia (0-3 en Chipre y 5-2 en Madrid), rival que este año también está en el grupo de los de Zidane. El campeón chipriota, equipo que tiene en sus filas a varios jugadores españoles, es el más flojo de un grupo en el que el Madrid está un escalón por encima y, a priori, Dortmund y Tottenham tendrán que luchar por la segunda plaza.

Atlético: peligroso grupo

Al otro equipo de la capital tampoco le sonrió la suerte al 100%. El Atlético, que partía desde el bombo 2, se medirá al Chelsea, último campeón de la Premier y en el que milita, entre otros, Thibaut Courtois. En el duelo no estará Diego Costa, abandonado por Conte en el equipo inglés que, en caso de recalar en el Metropolitano, no podría jugar ante su exequipo porque no podrá ser inscrito hasta enero (la primera fase acaba en diciembre).

La Roma, subcampeona en Italia, es otro rival peligroso para los rojiblancos. El nuevo equipo de Monchi es todavía una incógnita ya que están elaborando un proyecto nuevo, con varias novedades en su plantilla y también en su banquillo. El otro rival del grupo es el débil Qarabag, un equipo muy humilde que ha hecho historia al ser el primer equipo de Azerbaiyán en jugar la Champions. El problema de este duelo será el largo viaje que supone.

En principio, el Atlético deberá luchar por el Chelsea (equipo al que eliminó en las semifinales de 2014) por el primer puesto de este grupo C.

Barcelona: uno difícil, dos cómodos

El Barcelona, en cambio, tiene un rival muy duro, la Juventus de Turín, pero dos más débiles, el Olympiacos griego y el Sporting de Portugal. Los azulgrana reeditarán la eliminatoria de cuartos del pasado año, en la que cayeron de forma muy clara ante el conjunto italiano (3-0 en Turín, 0-0 en Barcelona), más tarde finalista. Ese doble duelo será el que dirima al campeón del grupo D.

Sin embargo, los otros cuatro partidos para los culés (dos en casa, dos fuera) deben ser más o menos cómodos. Se enfrentarán al Sporting de Portugal, subcampeón del país vecino, y al Olympiacos, campeón de las últimas siete Ligas. Ambos equipos están todavía lejos del nivel de unos octavos de Champions, por lo que no deberían conllevar mucho peligro para el equipo de Ernesto Valverde.

El Sevilla, el más beneficiado

El Sevilla, que partía desde el bombo 2, es el equipo que más contento puede salir del sorteo de este jueves. Se medirá al Spartak de Moscú ruso, al Liverpool inglés y al Maribor esloveno.

Los andaluces, que se clasificaron con complicaciones en la ronda previa, son muy superiores al Spartak de Moscú, campeón de Rusia y uno de los cabezas de serie más apetecibles de todos los que había, y al Maribor, campeón de una liga menor como la eslovena y muy lejos del gran nivel europeo.

En principio, el Sevilla deberá luchar por el primer puesto de este grupo E ante uno de los grandes de Europa, el Liverpool, también procedente de la fase previa. El equipo de Klopp, campeón de cinco Copas de Europa, regresa a la Champions League aunque su presente no es tan glorioso como su pasado.

Así quedan los ocho grupos

Grupo A: Benfica, Manchester United, Basilea y CSKA Moscú

Grupo B: Bayern de Múnich, PSG, Anderlecht y Celtic de Glasgow

Grupo C: Chelsea, Atlético de Madrid, Roma y Qarabag.

Grupo D: Juventus, Barcelona, Olympiacos y Sporting de Portugal

Grupo E: Spartak de Moscú, Sevilla, Liverpool y Maribor

Grupo F: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Nápoles y Feyenoord

Grupo G: Mónaco, Oporto, Besiktas y Leipzig

Grupo H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham y APOEL de Nicosia.

Esta primera fase consta de seis jornadas que irán del 12-13 de septiembre (primera fecha) al 5-6 de diciembre (última jornada). Pasan a octavos los dos primeros de cada grupo y el tercero va rebotado a la Europa League. El cuarto, último de cada grupo, queda directamente eliminado de competiciones europeas.