La ‘guerra’ futbolística entre Toledo y Talavera por un patrocinio público

El pasado 11 de agosto, en rueda de prensa, el Toledo presentó a la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) como uno de sus patrocinadores principales para las dos próximas temporadas. Un acuerdo que, en virtud de lo anunciado aquel día, favorece a las dos partes. Por un lado, el club de fútbol recibe una ayuda económica –aunque no se haya concretado la cantidad– y la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte. Y, por otro lado, la institución educativa incluye su logotipo en las camisetas de todos los equipos –incluidos los de las categorías inferiores, con más de 400 canteranos– y puede ofrecer a sus alumnos prácticas en la entidad. Eso fue lo firmado y lo transmitido a los medios, lo básico. A partir de ahí, el lío…

En Talavera de la Reina, ciudad vecina –para los que no conocen Castilla-La Mancha, a una hora en coche de la capital regional–, se quedaron sorprendidos ante la noticia. Ambos clubes comparten categoría (2ªB) y rivalidad, y tan solo el Albacete, que milita en 2ªA, se encuentra por encima de ellos futbolísticamente. “¿Por qué ellos sí y nosotros no? Es que ya no es sólo una cosa deportiva. No entendemos que se dedique dinero de una universidad pública, que la pagamos todos, a patrocinar a un equipo de fútbol que, en este caso, además, es privado”, reconoce José Alberto, portavoz del Talavera, en conversación con EL ESPAÑOL.

El club, en una carta enviada al rector de la Universidad una semana después del anuncio, exponía su “sorpresa” y su “malestar” por el “acuerdo de patrocinio” y, aunque no cuestionaban “el convenio”, sí que le hacían saber al responsable de la institución su “sensación de partidismo, discriminación y ninguneo”. Y, al mismo tiempo, desde la entidad pedían que “cualquier tipo de subvención, colaboración o patrocinio con entidades de la región” sea “justa, equitativa y extensiva a todos los clubes que militen en la misma categoría”. En este caso, el Talavera y el Toledo, los dos únicos que están en 2ªB de toda La Mancha.

Los jugadores, antes del Talavera - Toledo.

En dicha misiva, además, el club de fútbol talaverano “se ofrecía a negociar y concertar cuanto antes un convenio de colaboración” y ponía “a disposición las equipaciones de los equipos de la cantera”. La camiseta que no pudo ofrecerle fue la de la primera plantilla, pues días antes el Talavera había firmado un acuerdo de patrocinio con la Universidad Camilo José Cela. De ahí, según el presidente del club, José Antonio Dorado, “el ataque de celos de la UCLM”.

¿POR QUÉ EL TOLEDO?

Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla La Mancha, reconoce que “responderá a la carta del club de la cerámica” y explica a EL ESPAÑOL los motivos por los que decidió patrocinar al Toledo y no a otra entidad: “Nos llamaron ellos y nos plantearon hacer un convenio de colaboración porque en Toledo hay facultad de Ciencias del Deporte, hay estudiantes que pueden hacer prácticas… Firmamos con ellos porque fueron ellos los que nos lo pidieron. En Talavera decidieron dirigirse a otra institución (la Universidad Camilo José Cela)”.

Pero hay otras dos razones que sustentaron la decisión del rector de patrocinar al Toledo y, en un futuro, puede que también “a otros clubes de la región y de otros deportes”: “Nos interesa que estén en competiciones nacionales para proyectar la marca más allá de Castilla-La Mancha” y la existencia de “academias”. Dos requisitos que también cumple su eterno rival. Entonces, ¿por qué el Toledo y no el Talavera? “Ellos nos deberían haber dicho: ‘Hay una universidad de fuera de la región que quiere invertir aquí, ¿os interesa a vosotros?’. Y nosotros lo habríamos valorado. Pero lo hacen sin dirigirse a nosotros… No vamos a estar en la misma camiseta que otra universidad. Es un tema de coherencia, de exclusividad”, sentencia Miguel Ángel Collado.

Una ‘guerra’ en lo institucional que tendrá su continuidad en el campo. Ambos equipos se han visto las caras ya dos veces esta temporada. Lo hicieron en la Copa del Rey, con victoria del Talavera (1-0); y otra en la primera jornada del grupo I de Segunda División B, con empate (2-2). De momento, en lo futbolístico, el club de la cerámica ha salido ganando. En Liga, la rivalidad se perpetuará durante toda la temporada y con el ascenso en juego. Casi nada.