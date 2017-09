Busquets: "El público del Bernabéu estuvo de 9,5, al principio hubo algún pito"

Julen Lopetegui, Sergio Busquets y David de Gea comparecieron este lunes en Liechtenstein antes del último entrenamiento previo al partido oficial de este martes. El centrocampista azulgrana comentó el ambiente vivido en el Bernabéu durante el encuentro contra Italia del sábado: "El público del Bernabéu estuvo de 9,5... Porque al principio hubo algún pito. Pero cuando jugamos con la Selección somos todos del mismo equipo y hay que dejarse de diferencias y más tonterías. Vamos todos a una, con la misma ilusión, jugamos en Madrid con un ambiente fantástico y el público estuvo sensacional".

Sobre el Mundial Rusia 2018, 'Busi' dijo que "no entramos en si somos favoritos o no. Ni siquiera estamos clasificados para el Mundial. Solo nos preocupa Liechtenstein". Respecto al gran partido de Isco y la calidad para la Selección, comentó: "No me gusta comparar jugadores. Tanto Iniesta como Isco son dos jugadorazos. Debemos disfrutarlos".