"Creo en Villar, pero si el 10% de lo que dicen es cierto le retiraré el saludo"

"Me cuesta mucho, muchísimo, creer que Ángel María Villar pueda tener una implicación directa en este asunto. Yo creo a pies juntillas en él. Ahora bien, si es verdad sólo el 10% de lo que está saliendo, le retiraría el saludo". José María García, el periodista que mejor conoce al presidente de la Federación Española de Fútbol, recibió este martes la noticia de su detención con asombro: "Estuvimos comiendo la semana pasada y estaba bien, muy tranquilo".

García, el hombre que revolucionó el periodismo deportivo en España, se resiste a creer que Villar pueda haber cometido los delitos por los que le investiga la Justicia: administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y alzamiento de bienes. "Es el directivo más honesto que he conocido en el deporte; no el mejor, porque es muy torpe. He conocido a otros como Pablo Porta, Pérez Payá... Él ha conseguido éxitos deportivos, ha modernizado la Federación, ha levantado una Ciudad Deportiva que es un ejemplo...".

"Tiene mi mano y mi sangre"

García hace esfuerzos por anteponer la amistad que le une a Villar por encima de los datos que se acumulan en los despachos de la Fiscalía Anticorrupción. "Conozco la seriedad de Santiago Pedraz", declara el periodista a EL ESPAÑOL, "pero tengo un alto concepto de la amistad y hasta que no se demuestre que Villar ha delinquido tiene mi mano y mi sangre".

El periodista desmiente, como se ha dicho alguna vez, que él aupara a Villar a la presidencia de la Federación. "Yo no le hice presidente. Le hizo presidente Juan Padrón [hoy vicepresidente económico de la RFEF y también detenido este martes]. Es más, yo le he perjudicado, porque al defenderle muchos le atacaron por reacción".

"No puedes estar 30 años en la Federación"

García era el rey de la radio deportiva en 1988, cuando Villar entró a dirigir la RFEF. Han pasado casi tres décadas. "He discutido mucho con él. Le he dicho muchas veces que tenía que dejarlo, porque no puedes estar 30 años de presidente. Al final la federación es como si fuera tu casa. Él siempre me ha dicho lo mismo: 'No puedo irme. No puedo dejar tirados a los míos'. Quiero creer que con ello no pretendía decir que si viniera otro podría levantar las alfombras. Es verdad que se puede pecar por acción o por omisión, pero si ha permitido lo que se está diciendo, sería igualmente culpable".

El periodista califica de "error" que Gorka Villar, el hijo del directivo federativo también detenido en la Operación Soufe, haya estado profesionalmente muy cerca de su padre.

"No podemos guiarnos por el Telediario"

Con todo, García cree precipitado que Ángel María Villar renuncie a su cargo. "No creo que deba de dejar la Federación. No podemos guiarnos por las noticias del Telediario para decidir el futuro de las personas y de las instituciones. Hay que dejar trabajar a la Justicia".

En cuanto a las desavenencias que Villar ha venido manteniendo con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y que ahora vuelven a ponerse sobre la mesa, García las considera perjudiciales: "No es posible que pueda funcionar el fútbol español si no hay relación entre la Federación y la Liga. A Javier Tebas le valoro que haya tenido arrestos para enfrentarse al Real Madrid y al Barcelona, pero también creo que aún está pendiente una investigación pormenorizada de su pasado y de su presente. Nos llevaríamos muchas sorpresas. Por ejemplo, quién ha hecho las fases concursales de los clubes de Segunda División, cómo se utilizan los votos de estos clubes...".