Benzema, sobre las críticas a su juego: " ¡Esto es fútbol, no la NBA! El fútbol es un juego colectivo"

El diario francés L'Equipe publicó este miércoles una interesante entrevista con Karim Benzema en la que el delantero francés, todavía apartado de su selección por el 'caso Valbuena', se refiere a su momento presente, a las críticas recibidas esta temporada y al polémico caso del 'sextape'. "Todo salió de él [Mathieu Valbuena]", dice el '9' blanco. "Las primeras veces dijo que yo soy escoria, que le había amenazado, que le había asustado, todo lo que te puedas inventar [...] Y más tarde dijo que quiere jugar conmigo. Se burla de todo el mundo", afirma el delantero del Real Madrid.

El jugador madridista está imputado desde finales de 2015 por la presunta extorsión a Valbuena derivada de un vídeo sexual, un caso que también afecta al exfutbolista galo Djbril Cissé. La Justicia francesa investiga si el delantero merengue fue cómplice en el chantaje; de concretarse su acusación, podría tener que sentarse en el banquillo y responder por un delito castigado con hasta 5 años de cárcel.

"Tiene que dejarse de inventar historias. ¡Enloquezco cuando sigue mintiendo!", repite Benzema en la entrevista con L'Equipe. "Todo partió de él, tenía que haber dicho solo la verdad acerca de lo que ocurrió", insiste el delantero. Apartado de la selección desde hace un año y medio, Benzema, de 29 años, se muestra nuevamente "a disposición" del seleccionador Didier Deschamps: "Deportivamente, estoy prácticamente al máximo. Sería un placer regresar a vestirme de azul. Iré siempre a la selección de Francia con la máxima motivación".

Supuesta falta de gol

El delantero del Real Madrid responde en la entrevista a las críticas que siguen acompañando su rendimiento en el club y explica su manera de entender el fútbol: "Las estadísticas son gratificantes", dice en referencia al hecho de ser (con 51 tantos) el quinto máximo anotador histórico de la Champions League. "A los 29 años me siento orgulloso de haberlo logrado. Esas cifras son importantes, pero no tanto como el fútbol. Hoy en el fútbol hay estadísticas, ratios... ¡Pero esto es fútbol, no es la NBA! El fútbol es un juego colectivo. Por supuesto que uno tiene que ser decisivo, sobre todo cuando se está atacando, pero no todo debe reducirse a eso. Mis actuaciones hablan por mí".