El esloveno Mohoric gana en Cuenca; Froome se mantiene líder

El esloveno Matej Mohoric (UAE), de 22 años, hizo una demostración de fuerza e inteligencia para obtener una monumental victoria en la séptima etapa de la Vuelta disputada entre Llíria y Cuenca, con un recorrido de 207 kilómetros, en la que el británico Chris Frome retuvo el jersey rojo de líder. [Así te hemos contado la séptima etapa] [Consulte todas las clasificaciones]

Ganó el más listo, un joven esloveno que sacó de la escapada del día la victoria más importante de su incipiente carrera profesional. El campeón del Mundo juvenil 2012 y sub'23 en 2013 con solo 18 años, sorprendió con un ataque en la subida al Alto del Castillo, entre los monumentos de la capital conquense.

#LV2017 #LastKm of the stage. Matej Mohoric gets most important win of his career. | #UltimoKm en Cuenca.pic.twitter.com/e1fn2qIfPm