Con la convocatoria de Villa, ¿debería volver Casillas a la selección española?

"Vitolo, Suso, Iago Aspas, Morata... y David Villa". A las 12:30 horas de este viernes, se hacía el silencio durante unos segundos en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Julen Lopetegui había dado la lista de 'La Roja' para los partidos oficiales ante Italia y Liechtenstein y había acabado con "David Villa". Sí, el '7' de la mejor España de la historia vuelve tres años después de su 'retirada', esa que le llevó a la débil y poco competitiva liga de Estados Unidos.

El debate del '9' siempre había sido uno de los temas más candentes en las últimas convocatorias de Lopetegui, principalmente debido a los problemas que tiene actualmente el fútbol español para encontrar al heredero de Villa. Con algunos fuera de forma y otros sin minutos en sus equipos, el seleccionador ha acabado por recurrir al delantero original, aunque muy lejos ya del nivel mostrado en la época dorada de España, de 2008 a 2012.

Pero, ¿qué supone esta convocatoria? Lopetegui ha creado un precedente que es el de convocar a un futbolista que se fue a terminar su carrera en una liga mucho menor y, además, que ya tiene 35 años. El técnico vasco ha considerado que Villa está mejor que cualquier otro delantero, sea de la edad que sea y milite en el equipo que milite. Lógicamente, esta convocatoria lleva a otro debate. ¿Por qué se llama a Villa y no a otros futbolistas de aquella España gloriosa que ganó dos Eurocopa y un Mundial?

Con Xabi Alonso, Senna, Capdevila y Puyol ya retirados o Xavi jugando en Qatar pero habiendo renunciado a la selección española hace dos años, quedarían Torres y Casillas como 'viejos rockeros' que siguen sin ir convocados. Al primero Lopetegui le olvida, considerando que jugar en el Atlético de Madrid (y marcar de vez en cuando) es menor mérito que hacerlo con el New York City. Al segundo, y este es el gran debate, le tiene apartado sin ninguna explicación desde que cogiera la selección hace ahora un año.

Casillas, olvidado por Lopetegui

Lopetegui jamás ha convocado a Iker Casillas. La última vez que el portero del Oporto fue con España fue en la Eurocopa, de la que salió mal por sus enfrentamientos con Vicente del Bosque, que todavía era el seleccionador. Desde entonces, el exmeta del Real Madrid ha sido olvidado continuamente por el seleccionador y, a diferencia que como ocurriera con el Madrid, nadie pidió explicaciones por lo que Iker supone en este país.

Casillas, en un acto benéfico en Portugal. EFE

Con la convocatoria de David Villa, es imposible no preguntarse si Casillas debería tener el mismo camino que el delantero asturiano. La actualidad dice que el portero sigue jugando al máximo nivel, que cuando se fue del Real de Madrid no lo hizo para marcharse a una liga 'vacacional' y que su valor, siendo inferior al de hace unos años, tampoco está tan bajo.

Casillas, a diferencia de Villa, sigue jugando en una potente liga, que si bien no está entre las cinco mejores de Europa, si que se puede considerar como de alto nivel (la UEFA tiene a la liga portuguesa en el séptimo lugar de su ranking). Iker sigue jugando la Champions League, mejor competición de clubes del mundo y, además, aunque fuera por un pequeño espacio de tiempo, llegó a ser el portero menos goleado de las grandes ligas europeas.

El actual cancerbero del Oporto solo es siete meses más mayor que Villa, por lo que tampoco se puede explicar la no convocatoria de Casillas por la edad, algo que además no es tan importante en un portero (que hasta los 38-39 podría aguantar) que en un delantero, que a partir de la treintena es más proclive a perder nivel.

En cuanto a competencia por puesto, Casillas tiene una peor posición que Villa, ya que en la portería hay varios jugadores peleando por ese puesto y en la de delantero centro no hay tantos. Pero si aplicáramos un criterio únicamente deportivo, ¿por qué va Pepe Reina? ¿Está mejor el meta del Nápoles que el del Oporto?

Al igual que Villa, Casillas jamás ha renunciado a la Selección, pero el portero mostoleño lo demostró en la teoría y en la práctica. El delantero asturiano nunca llegó a decir un 'no' definitivo a España, pero irse a la MLS ya era una demostración de que se iba a un lugar en el que regresar a 'La Roja' sería casi misión imposible. En cambio, Casillas decidió quedarse en Europa y luchar desde ahí por una llamada que no ha llegado aun y no tiene pinta de que llegue en un futuro.

Iker Casillas, con el Oporto.

El mensaje que ha dado Lopetegui al convocar a Villa también se podría considerar injusto. ¿Qué nivel estaría mostrando Iker Casillas si jugara en la MLS? ¿Hacer paradas, al igual que marcar goles, en la liga de Estados Unidos tiene el mismo valor que hacerlo en la liga portuguesa o francesa? Con este precedente, jugadores como Casillas o Torres podrían apelar a irse a una liga menor, destacar allí (no sería difícil hacerlo) y tener más opciones de regresar a la selección española. Ahora, la vía de seguir estando en el primer nivel del fútbol, parece no convencer a Lopetegui.