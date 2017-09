Los atronadores ánimos de la afición de Islandia en el Eurobasket

La fama de grandes animadores de los seguidores de la selección de baloncesto de Finlandia se está viendo amenazada en su propia casa. Helsinki es una de las sedes del presente Eurobasket y su grupo A, además de acoger a Francia, el equipo local, Polonia, Grecia y Eslovenia, también incluye a Islandia. El combinado vikingo se está poniendo realmente serio en lo que a los ánimos se refiere y lo ocurrido en uno de sus encuentros durante el torneo lo demuestra.

Los aficionados islandeses se pusieron a dar palmas de forma atronadora en el pabellón durante su partido contra Francia. Poco a poco, lograron acompasarlas e incluso interpretar en condiciones una particular versión a mano de We will rock you. Con un espectáculo así en la grada, ¿cómo prestar atención a lo que sucedía en la pista?

La verdad es que, de momento, en Islandia no están para muchas alegrías en lo que respecta a la canasta. No conocen la victoria en lo que va de torneo: tres derrotas, todas ellas abultadas (61-90 contra Grecia, 91-61 ante Polonia y 115-79 frente a Francia). Eso sí, se han aplicado sobremanera con aquello de que lo importante es participar. Que tiemblen en Finlandia, porque estos vikingos son serios competidores para la marea azul y blanca.