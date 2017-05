Messi, 20.000 alaveses y la catarsis pendiente

El fútbol es una bella locura en que siempre se imponen las emociones. Hay veces, pocas pero existen, en las que hasta el más forofo desea, aunque sea secretamente, que su propio equipo pierda frente a un rival menor. Este sábado un servidor sintió algo parecido ante la pasión de 20.000 alaveses que llenaron las calles de Madrid. El despliegue de sentimientos -alegría y humor desbordantes- y las ganas de aprovechar esta ocasión histórica que mostraron los aficionados vitorianos provocó que en algunos momentos de la final de Copa algunos culés animásemos irracionalmente a los jugadores del Alavés frente a los azulgranas.

Los alaveses superaron en número y en animación a sus rivales. Sus gritos enfervorizados y sus cánticos perennes antes del partido desataron la esperanza de una ciudad entera volcada con su pequeño equipo. Imposible no empatizar con ellos. La única vez en la vida en una final. La diferencia de presupuesto. La abulia azulgrana por un título menor. El débil que intenta vencer al gigante. La épica de David contra Goliat y esas cosas, ya saben. Pero los 20.000 de Álava y sus once gladiadores no pudieron contra un jugador estratosférico que una vez más decidió una final y demostró que es el mejor sin discusión alguna. Leo Messi decidió que la Copa tenía que ser para su equipo y decantó la balanza con un gran gol, una asistencia perfecta y otra jugada que acabó con el balón en el fondo de la red.

La victoria de Messi frente a 20.000 alaveses no puede, sin embargo, nublar al barcelonismo. Mal haríamos pensando que ha sido una temporada decente en la que solo se ha fallado en momentos clave. Nada más lejos de la realidad. La temporada ha sido peor que mala, pese a este título balsámico con que se despide Luis Enrique. El conjunto azulgrana, que ya gana la Copa casi como por costumbre, necesita una catarsis.

En este equipo sobran cuatro o cinco jugadores que no dan la talla para jugar al más alto nivel. Son necesarios varios refuerzos para la medular, porque Busquets e Iniesta no son los que fueron y están pidiendo a gritos ayuda. En defensa hace falta un central de garantías y los laterales no son precisamente los mejores del mundo. El juego ofensivo es más previsible que el final de una película de Steven Seagal. Apenas hay desmarques de ruptura y faltan más variantes que dificulten el trabajo de los rivales.

En suma, el nuevo entrenador, sea Valverde u otro, tiene mucho trabajo por delante para que el año que viene, por estas fechas, el Barça vuelva a pelear por la Champions. Tampoco debe sentir miedo ante semejante reto, porque todo es más sencillo cuando en tu equipo juega Leo Messi, el gran Dios del fútbol al que tanto echaremos de menos cuando no esté.