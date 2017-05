El libro sobre homosexualidad de Luis Alegre que Pablo Iglesias debe leer con urgencia

Luis Alegre (Madrid, 1977) ha escrito un Elogio de la homosexualidad (Arpa), porque “los homosexuales hemos hecho más libres a todos”. Es un libro de “filosofía versátil”, accesible para todos, sobre todo, para los heterosexuales, porque son ellos los que más lo necesitan para acabar con la definición de “un hombre de verdad” (cipotudo). De hecho, asegura en el libro que los homosexuales han “vuelto más finos y maleables los barrotes de la jaula” en la que estaban los heterosexuales. “Ahora los hombres heterosexuales, si quieren, pueden no dar golpes a sus amigos para mostrarles afecto”.

Una vez creado Podemos, he decidido ya dejar que los heterosexuales lo destruyan a partir de Vistalegre 2

El ex responsable de comunicación de Podemos en el diseño de su lanzamiento y coordinador de la Asamblea de Vistalegre I, en la que también fue ponente (junto a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero), describe la obra como un elogio, un manifiesto o, incluso, un manual de autoayuda. Alegre firma un libro provocativo, dispuesto a abrir nuevos caminos de la diversidad, a pesar de las manifestaciones convocadas por el Foro de la Familia: “Nuestro compromiso con la libertad no tiene nada en contra de que existan familias compuestas por un padre, una madre, un hijo y una paloma y, por el contrario, el Foro de la Familia sí pretende que no existamos a nosotros”, escribe.

El que fuera máximo responsable de Podemos en la Comunidad de Madrid escribe fuerte y golpea a la actual cúpula del partido del que fue fundador: “He dedicado todas mis energías a funda Podemos, algo de lo que estoy humildemente orgulloso. Ahora, una vez creado, he decidido ya dejar que los heterosexuales lo destruyan a partir de Vistalegre 2 (utilizando las ilusiones de la gente para medirse sus cosas)”.

Antecedentes cipotudos

Al teléfono, y con un periodista rebaja la intensidad de sus palabras escritas. “Eso es una broma”, dice a este periódico. “Podemos es uno de los espacios más libres y abiertos de la política, que ha conseguido liberarse. Y a pesar de que todavía tiene dinámicas que ancestralmente han gobernado la sociedad la sociedad, es de los espacios más libres. Necesita mejorar, pero es el primero de la clase en la diversidad”. Con besos de Congreso no basta.

De la cúpula de Podemos, ¿quien debe leer con urgencia este libro? “Me gustaría que lo leyera todo el mundo. Prefiero no señalar a nadie”, responde. Alegre es más conciso por escrito: el discurso heterosexual que controla Podemos destruirá el partido.

Que el PP tenga portavoces homosexuales es un logro de todos. La diversidad es un cambio radical, que se producirá de manera paulatina

De hecho, los días previos a Vistalegre 2 fue famoso su artículo (publicado en Eldiario.es), en el que acusaba al actual equipo de Pablo Iglesias de ser un “grupo de conspiradores”, que ha entrado en el partido con la intención de “excluir” a “todos los que no formaran parte de su pandilla”. De hecho, este ensayo de género que publica ahora, de vuelta a sus tareas como profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es una reivindicación contra la exclusión y la opresión, contra la jaula de la heterosexualidad entendida como ley suprema de la sociedad.

"Que el PP tenga portavoces homosexuales es un logro de todos. La diversidad es un cambio radical, que se producirá de manera paulatina, un progreso. A las empresas les pasará lo mismo, tarde o temprano, porque no hay organización que no sea permeable a los cambios sociales", asegura.

Libertad homosexual

“Los homosexuales somos mucho menos dados a convertir nuestra identidad en una mazmorra”, escribe Alegre, para aclarar que la revolución de la diversidad está protagonizada por la homosexualidad. Con su mayor libertad sexual son capaces de reventar el “manual de instrucciones” que prescribe los detalles mínimos que dirigen las vidas heterosexuales.

Las normas, los usos y las conductas de la pareja están consolidadas sobre una base que Alegre anima a boicotear. “La época dorada de la heterosexualidad, que ha durado miles de años, está tocando a su fin. Las personas que han estado hasta ahora encarceladas en ese concepto están también de enhorabuena”.

La esperanza le lleva a gritar (por escrito): “El heterointegrismo está en claro retroceso”. Alegre asegura que nos encontramos en la Edad de Oro de la homosexualidad, un momento en el que, como él dice, las fiestas del Orgullo de Madrid se han terminado convirtiendo en las genuinas fiestas populares de la ciudad. “Suscitan más júbilo que las fiestas de San Isidro, San Lorenzo, San Cayetano y la Virgen de la Paloma juntos”, dice. “Bailar juntos puede convertirse en la mayor oportunidad para crear libremente”.

Familias protegidas

Sin embargo, el acceso a la reforma de las estructuras más arcaicas tiene fuerzas de choque que se resisten. “No hemos visto a la Conferencia Episcopal movilizarse por los desahucios para proteger a las familias”, dice. Los guardianes de las esencias, como los llama el filósofo, explica que sin ellos todo el mundo podría ser más libre para tomar unos elementos y otros a la hora de construir su propia identidad.

¿Cómo pueden considerar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es la principal amenaza que se cierne hoy sobre la familia? Él mismo se responde: “Como guardianes de las esencias, su tarea se limita a velar por el concepto de familia y, por lo tanto, les resulta bastante indiferente la suerte que corramos las familias de carne y hueso”. Una familia de dos hombres o dos mujeres y sus hijos no hace daño a ninguna otra familia, comenta, pero supone un atentado a la esencia de su familia. “Es un ejercicio de hipocresía”.