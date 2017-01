'La La Land' hace historia con sus 14 nominaciones a los Oscar y empata con 'Titanic'

La La Land se confirma como la gran favorita para los próxima gala de los Oscar y ha igualado el récord histórico de 14 nominaciones que habían conseguido antes sólo dos películas: Titanic y Eva al desnudo. Casi todas las predicciones otorgaban al filme de Damien Chazelle una menos, pero los Académicos de Hollywood se han rendido ante este musical que ha revitalizado el género y la han colocado a la altura de dos monumentos cinematográficos.

El filme está nominado en las cinco categorías principales: Película, dirección, actor y actriz principal y guion original, y además ha arrasado en los apartados técnicos. Incluso se ha permitido el lujo de hacer doblete en el apartado de canción original, donde coloca dos de sus himnos: Audition y City of stars.

Sus grandes rivales, o las que intentarán rascar algún Oscar la noche del 26 de febrero, serán Arrival y Moonlight, que la siguen con ocho candidaturas. La película de ciencia ficción se ha colado en categorías importantes como Película, dirección y guion adaptado. Ha fallado en la de Mejor actriz, donde Amy Adams ha roto su romance con la Academia. Por su parte el drama racial de Barry Jenkins logra estar presente como Mejor película, dirección, actor y actriz secundaria (Mahershala Ali y Naomie Harris), guion adaptado, montaje, fotografía y Banda Sonora.

La lista de nominadas a mejor filme ha ascendido a nueve obras: Arrival, Fences, Hasta el último hombre, Comanchería, Figuras ocultas, La La Land, Lion, Manchester frente al mar y Moonlight. Como mejor director estarán cuatro primerizos en esta categoría, Damien Chazelle, Barry Jenkins, Dennis Villeneuve y Kenneth Lonergan, frente a un veterano ya con un Oscar en su poder: Mel Gibson que ha conseguido que su regreso al cine sea una de las preferidas por los académicos. Por su parte Martin Scorsese se vuelve casi de vacío. Silencio, una de sus películas más personales y en la que ha trabajado durante décadas sólo ha conseguido la candidatura como Mejor fotografía.

Cassey Affleck se confirma como el favorito para el premio al Mejor actor del año por Manchester frente al mar y se enfrentará por el premio a Ryan Gosling, por La La Land; Denzel Washington, por Fences; Viggo Mortensen, por Captain Fantastic y Andrew Garfield por Hasta el último hombre. La categoría femenina parece más abierta, ya que la pelea entre Emma Stone (La La Land) y Natalie Portman (Jackie) promete ser dura. Completan el quinteto finalista Isabelle Huppert, por Elle; Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins y Ruth Negga, una de las pocas sorpresas del día, por Loving.

La lista de nominados ha resultado una de las más previsibles en años, con pocas sorpresas entre los finalistas. Se agradece ver propuestas más arriesgadas como Langosta en la categoría de Mejor guion original, pero los académicos han mostrado más preocupación en aupar a La La Land que en arriesgar.

También habrá presencia española en los Oscar. Aunque ni Almodóvar ni Bayona hayan conseguido que sus películas estén en las nominaciones, sí lo ha hecho Juanjo Giménez con su cortometraje Timecode, que tras ganar en Cannes sigue los pasos de otros españoles nominados en dicha categoría, como Nacho Vigalondo o Borja Cobeaga.

Otro que contaba con la nominación y se queda sin ella es Xavier Dolan, que a pesar de triunfar en los festivales no da con la tecla de los Oscar. Con Mommy no pasó el corte, y con Es sólo el fin del mundo lo logró, pero no ha entrado entre las cinco finalistas: Tanna (Australia), Bajo la arena (Land of Mine) (Dinamarca), El viajante(The Salesman) (Irán), Toni Erdmann (Alemania) y Un hombre llamado Ove (Suecia).

Todos los nominados

MEJOR PELÍCULA

La llegada

Fences

Hasta el último hombre

Comanchería

Figuras ocultas

La La Land

Lion

Manchester frente al mar

Moonlight

MEJOR DIRECTOR

Damien Chazelle por La La Land

Mel Gibson por Hasta el último hombre

Barry Jenkins por Moonlight

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

Denis Villeneuve por La llegada

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Casey Affleck por Manchester frente al mar

Andrew Garfied por Hasta el último hombre

Ryan Gosling por La La Land

Viggo Mortensen por Captain Fantastic

Denzel Washington por Fences

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Isabelle Huppert por Elle

Ruth Negga por Loving

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La La Land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali por Moonlight

Jeff Bridges por Comanchería

Lucas Hedges por Manchester frente al mar

Michael Shannon por Animales nocturnos

Dev Patel por Lion

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavia Spencer por Figuras ocultas

Michelle Williams por Manchester frente al mar

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

20th Century Women

Comanchería

La La Land

Langosta

Manchester frente al mar

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

La llegada

Fences

Figuras ocultas

Lion

Moonlight

MEJOR FOTOGRAFÍA

La llegada

La La Land

Lion

Moonlight

Silencio

MEJOR MONTAJE

La llegada

Hasta el último hombre

Comanchería

La La Land

Moonlight

MEJOR MÚSICA

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

La La Land: Audition

Trolls: Cant Stop the Feeling

La La Land: City of Stars

Jim: The James Foley Story: The Empty Chair

Vaiana: How Far Ill Go

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La La Land

Pasajeros

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Un hombre llamado Ove

Star Trek: Más allá

Escuadrón suicida

MEJORES EFECTOS VISUALES

Marea negra

Doctor Extraño

El libro de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Rogue One: Una historia de Star Wars

MEJOR SONIDO

13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

La llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Rogue One: Una historia de Star Wars

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

La llegada

Marea negra

Hasta el último hombre

La La Land

Sully

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Tanna (Australia)

Bajo la arena (Land of Mine) (Dinamarca)

El viajante(The Salesman) (Irán)

Toni Erdmann (Alemania)

Un hombre llamado Ove (Suecia)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Kubo y las dos cuerdas mágicas

La vida de Calabacín

Vaiana

La tortuga roja

Zootrópolis

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Enmienda XIII

Fuego en el mar

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J. Made in America

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

4.1 Miles

Extremis

Joes Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ennemis Intériurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing (Mindenki)

Timecode