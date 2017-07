Muere Nelsan Ellis, el actor que dio vida a Lafayette en la serie True Blood

El actor estadounidense Nelsan Ellis, conocido por su papel de Lafayette en la serie de de televisión True Blood, ha fallecido a los 39 años debido a una insuficiencia cardíaca, ha informado su representante Emily Gerson a The Hollywood Reporter.

"Nelsan ha fallecido después de complicaciones en el corazón", dijo Saines. "Era un gran talento y añoraremos para siempre sus palabras y su presencia".

En el drama de la HBO, Lafayette era un cocinero del restaurante Merlotte's. Este personaje, que en los libros en los que se inspira la serie fallece, fue mantenido con vida en su interpretación en la pequeña pantalla gracias al gran papel realizado por Ellis.

La cadena americana ha expresado en un comunicado su "profunda tristeza" ante la muerte de Ellis. Por su parte, el creador de True Blood Allan Ball definió a Nelsan como "un talento singular cuya creatividad nunca dejaba de asombrarme. Trabajar con él fue un privilegio".

Ellis también participó en numerosas series y películas, incluyendo El solista, El mayordomo, Get On Up y Elementary.