El coche fantástico, contra el precio de la gasolina en Alemania

Como muchos treinteañeros de todo el mundo occidental, Florian Bertele pasó en su niñez horas delante de la televisión viendo Knight Rider, o “El coche fantástico”, una de las series estadounidenses más conocidas de los años ochenta. La serie contaba las andanzas de un justiciero solitario encarnado por David Hasselhoff que luchaba contra el mal sirviéndose de un vehículo avanzado tecnológicamente.

El coche, un Pontiac Firebird tuneado de negro, estaba blindado. Además, podía saltar, acelerar hasta alcanzar casi los 500 kilómetros por hora y hablar, entre otras cosas. Era el arma más poderosa con la que contaba Hasselhoff en una serie donde su personaje se dedicaba a “salvar la causa de los inocentes, los indefensos y los débiles en un mundo de criminales que operan al margen de la ley”, según se narraba en la introducción de la serie. La voz en off hablaba sobre una música que muchos aún no han olvidado.

“Un hombre y un coche luchan contra la injusticia era el mensaje de la serie, porque un hombre puede cambiarlo todo”, dice Bertele a EL ESPAÑOL. Llevado por su pasión por la serie, este empleado de la industria del automóvil germana afincado en Schwäbisch Gmünd, cerca de Stuttgart (suroeste germano), ha construido su propio “coche fantástico” siguiendo el modelo de la serie. Lo ha hecho por pura afición, no por ganas de combatir el mal.

Un coche contra las injusticias

“Si hubiera que combatir una injusticia, lo haría contra los precios de la gasolina, que tiene muchos impuestos, los políticos alemanes exageran con tanto impuesto”, afirma este treinteañero casado y con un hijo. En los años ochenta un vehículo como KITT parecía un sueño futurista. Tres décadas después, el “coche fantástico” no es una ficción. Es una realidad para seguidores incondicionales de la serie como Bertele. Él compró en 2010 un Pontiac Firebird negro a otro fan de “El coche fantástico”. Lo hizo con la intención de convertirlo en lo más parecido al KITT de la serie que permita la tecnología actual.

“Soy la voz del microprocesador de Knight Industrias 2000, KITT son las siglas, KITT si lo prefiere”. Así se presentaba el coche a Michael Knight – el personaje interpretado por Hasselhoff – en el primer capítulo de la serie, emitida originalmente entre 1982 y 1986 en Estados Unidos. En España empezó a emitirse en 1985 gracias a TVE. También se vio en toda Latinoamérica bajo el nombre “El auto fantástico”.

“Mi KITT puede hacer cosas que el coche que se utilizaba para grabar en la serie no podía”, dice Bertele. Su “coche fantástico” sí que habla de verdad porque le ha instalado un sistema de reconocimiento de voz para que pueda interactuar con su dueño siempre y cuando él le diga una determinada frase. Por ejemplo, si Bertele le pregunta: “¿eres un Opel?”. El ordenador de abordo le dirá: “muy gracioso”.

“Puedo decirle cosas y él responde con determinadas respuestas que he habilitado en el ordenador de abordo, señala este apasionado de “El coche fantástico” nacido en la pequeña localidad bávara de Krumbach. Bertele ha visto innumerables veces la serie, llegando incluso a recopilar en un archivo sonoro todas las intervenciones del célebre microprocesador parlante.

La voz utilizada por el coche de Bertele es la de Gottfried Kramer, quien doblaba en Alemania a la máquina que conducía Michael Knight. Kramer murió en 1994, algo que lamenta Bertele. Al fan de “El coche fantástico” le hubiera gustado poder utilizar la voz de este actor. Kramer dobló al alemán en su día a figuras míticas del cine como Marlon Brando, Burt Lancaster, Humphrey Bogart o Al Pacino.

MEJOR QUE EL ORIGINAL

“Las réplicas que existen de KITT actualmente están mejor hechas que los originales utilizados en la serie. Han pasado 30 años y las nuevas tecnologías, y también las nuevas posibilidades a nivel de electrónica que tenemos, ofrecen mejores posibilidades que las que había en los ochenta”, abunda Bertele. Él está en contacto con no pocos foros de seguidores europeos que se han lanzado en la construcción de una copia del coche fantástico. Suelen organizar encuentros además de prestarse ayuda a la hora de fabricar un KITT.

“Para hacer esto hay que estar un poco loco. Yo le he dedicado sudor y lágrimas, e invertido mucho, pero no diré cuánto dinero me he gastado porque es mi secreto”, asegura Bertele. Su secreto, y el de su mujer, también una seguidora de las aventuras de Michael Knight y KITT. “Mi mujer y yo tenemos este coche como un hobby, a ella también le gusta, es genial”, asegura. El KITT que tienen bajo el techo de su garaje asistió a su boda.

Bertele es consciente de que su Pontiac es una atracción más que un vehículo. “Es un coche para disfrutar, no es un coche de uso diario”, reconoce. “Es un coche americano, no tiene nada que ver con los coches europeos”, añade. En su día a día Bertele conduce una mini furgoneta familiar de fabricación alemana. Mucho de su tiempo libre lo pasa con KITT, con el que comparte un perfil en redes sociales como Facebook y Youtube.

UNA RELACIÓN SENTIMENTAL

Su KITT no está dotado de la personalidad que tenía el coche de la serie. La versión de Windows que tiene en el ordenador de abordo aún está lejos de ser Inteligencia Artificial. Aún así, se nota un vínculo emocional fuerte entre Bertele y su coche. “Es estupendo de conducirlo, pero hay que cuidarlo mucho. Es como una relación sentimental, hay que cuidar a la pareja y no abandonarla ni descuidarla”, dice este bávaro.

El vehículo que ha transformado por dentro y por fuera tampoco puede alcanzar los 500 kilómetros por hora ni dar saltos apretando un botón. Tanto mejor, porque a los que han visto la serie varias veces no se les escapa que en las escenas arriesgadas los dobles de los coches empleados en los míticos saltos de KITT sufrían considerables daños.

“Antes no había los efectos de animación que se pueden crear ahora. Por eso uno ve la carrocería del coche llena de goma, o se utilizaba simplemente el esqueleto del coche, con una carrocería por encima que no era la auténtica”, expone Bertele. A menudo los aterrizajes de KITT tras los saltos terminaban destrozando el vehículo. Que el coche fantástico de Bertele acabara así sería una pesadilla para este Michael Knight alemán.