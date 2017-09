El beso de Lolita que ha enfadado a las redes sociales

Lolita Flores (59 años) se ha convertido en el blanco de las críticas en las redes sociales. Su hija Elena Furiase (29) ha compartido con sus seguidores en su cuenta de instagram una imagen con su madre, cotidiana e íntima, que ha despertado el debate. En la fotografía se ve a ambas actrices en la cocina de su casa, ataviadas de manera informal y dándose un buen beso en la boca. Precisamente el beso ha sido lo que ha divido a sus fans. Mientras unos opinan que se trata de un acto de amor puro entre madre e hija, otros lo critican duramente con calificativos de "asqueroso".

Amor de mama #mimadre ❤️ @lolitafoficial Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 4:55 PDT

"Yo no beso a mi hija en la boca. Que fea foto. Asquerosa", "no hay necesidad de esas cosas" o "eso es incesto" son algunos de los comentarios que han vertido algunos seguidores como comentario a la instantánea.

Ni Lolita ni Elena ha querido responder a las críticas. Sin embargo, ha habido personas anónimas que han querido defenderlas: "No hagas caso. Eso es amor verdadero tu mami. Jamás te fallará. Felicidades por como sois guapas", contesta una instagramer. "Me encanta. Sólo las mentes enfermas pueden ver algo sucio, es puro amor", dice otra.

De lo que no cabe duda es de la buena relación que mantienen madre e hija. Ambas siempre se han apoyado en los buenos y en los malos momentos. Sobre todo hace tres años cuando Lolita desapareció por completo de escena y se vio obligada a vender su chalet en la urbanización madrileña de Soto de la Moraleja. "He tenido momentos muy malos, de verdad, en los que nadie me ha llamado para trabajar. He tenido que pedir dinero para vivir y para comer. Mi hermana me ha ayudado cuando de mí no se ha acordado absolutamente nadie", aseguró a principios del pasado año.

El éxito ha vuelto a llamar a la puerta de la artista, quien ha podido disfrutar de uno de sus mejores veranos con su familia. Lolita, su hija, su hermana Rosario Flores (53) y el marido de esta, Pedro Lazaga, han pasado unos días en Cádiz. Ya están en Madrid para comenzar el nuevo curso con energía y ánimos renovados.