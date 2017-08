Alba Carrillo vuelve a la carga: "Fonsi y Feliciano son prehistóricos"

Alba Carrillo (31 años) no está preocupada por la disputa legal por la custodia de su hijo. Tampoco le quita el sueño la "extraña" la alianza entre sus exparejas: Fonsi Nieto (38) y Feliciano López (35).

Aún así, no esconde su sorpresa por esta sorprendente unión. "Me extraña y estoy ojiplática con que se alíen, con lo que se han dicho el uno al otro y con lo que yo he escuchado", defiende la modelo en unas declaraciones que ha concedido a El Programa del Verano.

Alba Carrillo con Lucas, el hijo que tiene con Fonsi Nieto. Gtres

La modelo asegura que "aliarse les va a dejar fatal a ellos, no a mí", ya que como madre es "intachable" a pesar de que "cada seis meses se me cuestione". La exconcursante de Supervivientes tiene claro que parte de esta alianza se debe a que sus exparejas no la olvidan: "Son prehistóricos, por eso dije que han compartido la misma cueva y los mismos agujeros. Tienen una perfección de la mujer arcaica. ¡Que tengan claro que ya no estoy con ellos y que me puedo desnudar si quiero!".

No obstante, aunque sus críticas van dirigidas a los dos, su opinión es distinta respecto a Fonsi, de quien nunca hablará mal porque tiene todo su respeto "por ser el padre de mi hijo. No quiero que si mi hijo sufre mañana no sea por su madre".

En cambio, Carrillo vuelve a arremeter no solo contra Feliciano, de quien dice es un "papantas" ya que "no sabe dónde meterse, que se dedique a lo suyo y que no entre en cosas de los demás. Si son personas de élite, ¿por qué se meten en temas del populacho, como soy yo?".

Fonsi Nieto pedirá la custodia exclusiva de su hijo con Alba Carrillo

También critica a Belén Díaz, la madre del tenista, ya que dice "que no quiere ser famosa cuando se pone a hacer croquetas en Telecinco, en Prime Time. Esa mujer tiene sobrevaloradas las croquetas. Yo le decía que me gustaban para quedar bien con ella, pero que cambie de plato.

Una alianza muy peculiar

Después de que el expiloto pidiera a sus abogados que se pongan a trabar para solicitar la custodia exclusiva de Lucas, el tenista se ofreció para ayudar a Fonsi Nieto.

Según Matamoros, el deportista estaría a disposición del DJ para luchar por la custodia del pequeño contando lo que vivió con Carrillo en el tiempo en que estuvieron juntos.

Alba Carrillo y Feliciano López celebrando su boda

De salir victorioso Fonsi Nieto, Alba solo podría ver a su hijo en fines de semana esporádicos y en vacaciones. Un tiempo muy limitado en comparación al régimen actual.

Feliz con su nueva pareja

Parte de la tranquilidad que ha mostrado la exconcursante de Supervivientes se debe a su nueva pareja, David Vallespín. "Me gusta más decirle 'no novio' pero estoy muy contenta. Es un hombre inteligente, me entiende bien y no estoy acostumbrada a hombres inteligentes".

Alba, ante la cámara de su pareja y un ambiente paradisíaco. Redes sociales

Ante estas declaraciones y las muestras de felicidad e ilusión de la pareja, los periodistas les han preguntado si se ven pensando por el altar. Sin embargo, la modelo asegura que no se ve "casada" ya que tiene "alergia al matrimonio".