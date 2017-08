Justin Bieber, desnudo en la cuenta hackeada de su ex Selena Gomez

Los hackers andan desatados con el mundo celebrity. Esta semana, a nuestra famosa televisiva Alba Carrillo (31 años) le desaparecían todos los contenidos de sus redes, pero por lo menos no subían imágenes ajenas sin su permiso, tal y como le ha ocurrido a Selena Gómez (25). Y es que la celebrity amanecía hoy con una 'sorpresita' en sus redes sociales: una imagen de su exnovio, Justin Bieber (23). Hasta ahí todo normal. De hecho, podría haberla subido incluso ella misma en una poco probable reconciliación amistosa. Pero no. Justin Bieber aparecía desnudo completamente.

[Más información: Alba Carrillo, víctima de un hacker: desaparecen todos sus contenidos de la red]

Inmediatamente la cantante desactivó de manera temporal una cuenta en la que acumula más de 125 millones de seguidores. Unos seguidores que vieron durante unos minutos el desnudo del artista canadiense, que corresponde a unas vacaciones de 2015. Las instantáneas fueron tomadas durante unas vacaciones de la expareja durante su estancia en Bora Bora.

Imagen subida al instagram de Selena Gomez.

"Look at this n***a lil shrimpy" ("Mirad a esta pequeña gamba"), escribía el hacker en la cuenta de Gomez. Aunque no es la primera vez que estas imágenes ven la luz, pues ya lo hicieron en su momento -filtradas por un paparazzo- no vuelven a aparecer en el mejor momento entre la actriz y el cantante. "Uno ya no puede estar tranquilo en ningún lado. Siento que no puedo estar desnudo en un sitio privado. Uno debería estar como en su propio espacio de intimidad", decía Justin Bieber a Access Hollywood por aquel entonces.

Aunque la cuenta de Gomez sigue desactivada, la última foto compartida por ella misma en su cuenta es de hace tan solo dos días. En ella aparecía con la actriz Elle Fanning, con quien compartirá papel en la próxima película de Woody Allen y de la que aún no se conoce el título.