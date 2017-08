Alba Carrillo, víctima de un hacker: desaparecen todos sus contenidos de la red

Todo parecía indicar que Alba Carrillo (31 años) había vuelto a eliminar la cuenta de Instagram, tal y como ya hizo hace unos meses. Pero no, la joven ha sido víctima de un hacker, tal y como ha informado su madre. Lucía Pariente ha sido la encargada de informar del percance con un mensaje a petición de su hija. "Un beso enorme a tod@s", escribe Pariente acompañando a una imagen con la que explica la ausencia de Carrillo en las redes. "Me pide Alba que os comunique: La cuenta de instagram de Alba Carrillo ha sido hackeada. Está intentando activarla de nuevo. Os manda un beso enorme y hasta pronto", apuntaba la abuela de Lucas.

Un beso enorme a tod@s 💕 Una publicación compartida de LU& (@luciarpj) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 4:04 PDT

Y es que nadie se libra de la mano negra de Internet. Alba Carrillo ha pasado de ser una internauta asidua y prácticamente enganchada a las redes, a no tener nada. De celebrar su cumpleaños por todo lo alto tras la vuelta de Supervivientes, a ausentarse sin dar explicación alguna. Pero la de Carrillo sí que la tiene, y un hacker tiene la culpa. La cuenta de la modelo desaparecía de la noche a la mañana sin dar apenas explicación.

A pesar del momento agridulce que se encontraba viviendo la exsuperviviente, por las disputas legales con el padre de su hijo, Fonsi Nieto (38), las publicaciones de Carrillo en dicha red social rondaban últimamente en torno a una persona específica: David Vallespín, su nuevo novio. Es de hecho con el que se encontraba viviendo unas idílicas vacaciones en las Maldivas. Un ingeniero de su misma edad con el que, a pesar de llevar tan solo unos meses conociendo, muestran complicidad ante las cámaras, a pesar de la timidez de este.

El diario de Alba

Instagram es una de las redes que más ha actualizado siempre la modelo. De una forma u otra, han sido estas redes las que han permitido seguir de manera continua la vida de la top. Desde conocer su faceta de amor incondicional a su madre o verla derrochar ternura por su hijo Lucas; hasta mostrarnos las vacaciones que, de vez en cuando, esta compartía en Instagram. Pero uno de sus últimos temas ha sido sin duda, el descubrimiento por parte de sus fans de su nuevo novio: el hombre que ha devuelto la sonrisa a Alba Carrillo.

"¡De vuelta! Creo que has pasado la prueba con creces. Nuestras primeras vacaciones juntos me han hecho reflexionar que quizá deberías de dejar de ser mi #nonovio pero...es que me encanta decírtelo. Gracias por no dejarme sola, por no soltarme de la mano, por no perder la paciencia con nuestras excursiones de buceo, por no cejar en el intento de despertarme cuando te digo 5 minutos más, por no dejar de reírnos... eres un no novio maravilloso. Más quisieran muchos novios a secas", escribía Carrillo en una de sus últimas publicaciones en Instagram dedicada íntegramente a su pareja.